8 loại thực phẩm nên ăn thường xuyên vào buổi tối để khỏe mạnh

Với quan niệm “bữa sáng ăn cho mình, bữa trưa ăn cho bạn bè, bữa tối ăn cho kẻ thù” đang được nhiều người nhầm tưởng và áp dụng sai cách. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chúng ta không nên hoàn toàn “tuyệt giao” với bữa tối. Điều quan trọng là lựa chọn thực đơn sao cho phù hợp với sức khỏe, cơ địa và mục đích giảm cân của từng người.

Dưới đây là những lời khuyên bổ ích cho bữa tối bạn nên áp dụng để duy trì một sức khỏe dẻo dai:

Ăn chuối buổi tối giúp ngủ sâu hơn

Ảnh minh họa. Ăn một quả chuối trước khi ngủ sẽ giúp giấc ngủ được sâu và ngon hơn. Ngoài ra, chuối có khả năng giải phóng năng lượng trong khi bạn đang ngủ, chính vì vậy việc ăn chuối vào buổi tối là cách giảm cân thần kỳ.



Hơn nữa, chuối là loại thực phẩm rất giàu chất xơ và ít calo, một quả chuối chỉ chứa từ 80 – 100 kcal nên từ lâu, chuối đã được chị em phụ nữ tin tưởng sử dụng trong thực đơn giảm cân hàng ngày. Nếu bạn đã lỡ ăn quá nhiều thức ăn giàu tinh bột và chất béo vào bữa tối, cách tốt nhất là bạn nên ăn thêm một quả chuối sau đó.

– Sữa nóng không đường giúp đốt cháy lượng chất béo dư thừa

Nếu bạn uống sữa ấm không đường trước giờ đi ngủ , nó sẽ giúp bạn đốt cháy lượng chất béo dư thừa tồn tại trong cơ thể. Bạn nên chọn sữa nóng thay vì sữa lạnh và sữa bạn uống nên là loại sữa không đường, chứa ít chất béo.

Ngoài ra, việc bổ sung các chế phẩm từ sữa sẽ giúp bạn dễ dàng kiểm soát được trọng lượng và giúp cơ thể khỏe mạnh, bớt mệt mỏi ngay cả khi bạn thực hiện một khẩu phần ăn kiêng nghiêm ngặt. Không chỉ giúp giảm cân, uống sữa còn là cách để bạn chăm sóc làn da khi đang ăn kiêng.

– Nước cam tốt cho tiêu hóa

Cam không chỉ là loại trái cây mang lại nhiều vitamin mà nó còn giúp bạn giảm cân một cách khỏe mạnh và an toàn. Cam rất tốt cho hệ tiêu hóa đường ruột, giảm sự tích lũy độc tố do cam có chứa nhiều dinh dưỡng phong phú, giàu vitamin C, canxi, phốt pho, kali, axit citric caroten, chất xơ….

– Đu đủ giúp da mịn màng và tươi trẻ

Đu đủ có chứa một loại enzyme đặc biệt có khả năng kích thích sự tái tạo da, làm da mịn màng và tươi trẻ. Một quả đu đủ chứa hầu hết các vitamin có lợi cho da như vitamin A, E và C.

Ăn đu đủ chín mỗi ngày giúp da bạn căng mịn và trắng hồng thấy rõ. Hoặc bạn có thể thêm một chút sữa tươi vào làm món sinh tố đu đủ vừa ngon miệng vừa đẹp da.

– Ăn sữa chua buổi tối để hấp thụ tốt nhất

Thực tế, ăn sữa chua vào buổi tối trước khi đi ngủ là tốt hơn cả. Vì tại thời điểm này bao tử đã tiêu hóa được một phần thức ăn nhưng chưa rơi vào trạng thái “rỗng hoàn toàn”, độ pH của bao tử là môi trường lý tưởng cho các vi khuẩn có lợi trong sữa chua tồn tại.

Khi ăn sữa chua trước khi đi ngủ, chúng ta đang gián tiếp bổ sung thêm chất bổ dưỡng cho suốt một đêm ngủ một cách nhẹ nhàng và đạt hiệu quả cao nhất. Chính vì thế, đây là thời điểm cơ thể hấp thụ sữa chua được tốt và an toàn nhất cho mọi đối tượng.

– Ăn bí đao buổi tối giúp giảm cân hiệu quả

Bí đao tuy được coi là thực phẩm lành mạnh cho sức khỏe. Với những người muốn giảm cân, việc sử dụng bí đao giúp da đẹp hơn mà bạn cũng không cần kiêng khem quá khắc nghiệt.

Khi áp dụng cách giảm cân này, bạn chỉ nên ăn 4 lần/tuần và thực hiện trước 7 giờ tối. Để cơ thể thích nghi, bạn có thể ăn bí đao như một món chính trong bữa tối cùng cơm, canh, vv… Sau đó, khi đã quen, bạn hãy dần dần thay thế bí đao thay cơm hoàn toàn để việc giảm cân thực sự hiệu quả.

– Trà hoa cúc giúp ngủ ngon

Trà hoa cúc là liều thuốc tự nhiên tốt nhất, uống một cốc trà hoa cúc trước khi đi ngủ sẽ khiến cho giấc ngủ sâu và ngon hơn.

Ngoài ra, để tránh tăng cân do ăn uống buổi đêm, bạn không nên ăn nó như mộc nhĩ, thực phẩm này sẽ cung cấp một lượng dinh dưỡng dồi dào. Tuy nhiên, nếu dùng mộc nhĩ vào bữa ăn đêm, dạ dày sẽ khó hấp thụ, các thành phần dinh dưỡng sẽ bị giảm bớt hoặc chuyển hóa thành thành phần độc hại.