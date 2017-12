8 biện pháp ngăn ngừa nhiễm trùng tai mùa đông này

Tiến sĩ Sreenivasa Murthy TM bệnh viện Columbia chia sẻ: Nếu tai không được chăm sóc đúng có thể dẫn đến nhiễm trùng tai, thậm chí mất thính giác. Trẻ em nằm trong số những người bị ảnh hưởng nặng nhất. Ảnh: Boldsky. Một trong những cách ngăn ngừa nhiễm trùng tai trong mùa đông là hãy giữ ấm đôi tai khi trời lạnh, đặc biệt là khi bạn ra ngoài. Ảnh: Boldsky. Hãy bỏ thuốc lá để tránh ảnh hưởng đến thính giác của bạn. Ảnh: Boldsky. Thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh là rất cần thiết, đặc biệt là trong mùa lạnh này. Điều này giúp xây dựng miễn dịch và ngăn ngừa cơ thể khỏi một loạt các bệnh nhiễm trùng, trong đó có viêm tai giữa. Ảnh: Boldsky. Tập thể dục thường xuyên cũng rất cần thiết ngay cả trong mùa đông. Nó giúp tuần hoàn máu tốt và cơ thể khỏe mạnh. Ảnh: Boldsky. Giữ gìn vệ sinh cá nhân là điều cần thiết nếu bạn muốn khỏe mạnh và tránh nhiễm trùng. Khi bạn bị cảm lạnh và dị ứng, dịch nhầy có thể tích tụ và mắc kẹt trong tai và gây nhiễm trùng tai. Ảnh: Boldsky. Những giấc ngủ ngon cũng rất quan trọng để xây dựng hệ thống miễn dịch của bạn và ngăn ngừa nhiễm trùng tai. Ảnh: Boldsky. Cúm là bệnh truyền nhiễm, do đó luôn luôn nên tránh xa những người bị nhiễm trùng do cảm lạnh và các bệnh do siêu vi trùng khác. Nếu không may bị cúm, bạn cũng có thể mắc nhiễm trùng tai. Ảnh: Boldsky. Nếu đau và kích ứng ở tai kéo dài, tốt nhất là bạn nên đi khám bác sĩ và thực hiện các biện pháp can thiệp y tế cần thiết. Nếu không được kiểm tra, bệnh có thể nặng hơn, dẫn đến các vấn đề tai nghiêm trọng hoặc gây mất thính lực. Ảnh: Boldsky. Video “Mẹo phòng bệnh "tay chân lạnh" vào mùa đông”. Nguồn: VTC

Tiến sĩ Sreenivasa Murthy TM bệnh viện Columbia chia sẻ: Nếu tai không được chăm sóc đúng có thể dẫn đến nhiễm trùng tai, thậm chí mất thính giác. Trẻ em nằm trong số những người bị ảnh hưởng nặng nhất. Ảnh: Boldsky. Một trong những cách ngăn ngừa nhiễm trùng tai trong mùa đông là hãy giữ ấm đôi tai khi trời lạnh, đặc biệt là khi bạn ra ngoài. Ảnh: Boldsky. Hãy bỏ thuốc lá để tránh ảnh hưởng đến thính giác của bạn. Ảnh: Boldsky. Thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh là rất cần thiết, đặc biệt là trong mùa lạnh này. Điều này giúp xây dựng miễn dịch và ngăn ngừa cơ thể khỏi một loạt các bệnh nhiễm trùng, trong đó có viêm tai giữa. Ảnh: Boldsky. Tập thể dục thường xuyên cũng rất cần thiết ngay cả trong mùa đông. Nó giúp tuần hoàn máu tốt và cơ thể khỏe mạnh. Ảnh: Boldsky. Giữ gìn vệ sinh cá nhân là điều cần thiết nếu bạn muốn khỏe mạnh và tránh nhiễm trùng. Khi bạn bị cảm lạnh và dị ứng, dịch nhầy có thể tích tụ và mắc kẹt trong tai và gây nhiễm trùng tai. Ảnh: Boldsky. Những giấc ngủ ngon cũng rất quan trọng để xây dựng hệ thống miễn dịch của bạn và ngăn ngừa nhiễm trùng tai. Ảnh: Boldsky. Cúm là bệnh truyền nhiễm, do đó luôn luôn nên tránh xa những người bị nhiễm trùng do cảm lạnh và các bệnh do siêu vi trùng khác. Nếu không may bị cúm, bạn cũng có thể mắc nhiễm trùng tai. Ảnh: Boldsky. Nếu đau và kích ứng ở tai kéo dài, tốt nhất là bạn nên đi khám bác sĩ và thực hiện các biện pháp can thiệp y tế cần thiết. Nếu không được kiểm tra, bệnh có thể nặng hơn, dẫn đến các vấn đề tai nghiêm trọng hoặc gây mất thính lực. Ảnh: Boldsky. Video “Mẹo phòng bệnh "tay chân lạnh" vào mùa đông”. Nguồn: VTC