7 sai lầm khi kết hợp thực phẩm ai cũng từng ăn

Có vô vàn các loại thực phẩm bạn nên đưa vào khẩu phần ăn hàng ngày đặc biệt là rau xanh, hoa quả,… vì nó sẽ làm tăng các vitamin cần thiết cho cơ thể. Nhưng bạn cũng nên nằm lòng các quy tắc kết hợp thực phẩm kị nhau để giúp cơ thể bạn luôn khỏe mạnh.



Sandwich với Coffe

Một bữa sáng vội vàng với sandwich sẽ là sự lựa chọn sáng suốt. Bởi nó là món ăn đơn giản, dễ làm, giàu chất dinh dưỡng, mà còn có rất nhiều loại cho bạn lựa chọn. Và tinh bột có nhiều trong bánh mì khiến cơ thể cần nhiều canxi hơn để tiêu hoá đúng cách và giúp hệ thống thần kinh, tim mạch hoạt động bình thường. Vậy nên, nếu uống các loại đồ uống có chứa caffeine và nicotin sẽ làm tăng lượng thải canxi qua đường nước tiểu. Mẹo: Nếu bạn yêu thích bánh sandwich, thì nên thay cà phê bằng chè xanh.

Cà chua với Dưa chuột

Cả cà chua và dưa chuột đều là những thực phẩm lành mạnh , tốt cho sức khỏe. Chúng cũng có thể nấu chín hay dùng trong các món salad,... Nhưng chúng ta nên tránh kết hợp chúng lại với nhau.Lý do là dưa chuột chứa một loại enzyme catabolic, sẽ phá hủy hàm lượng vitamin C có trong các loại rau khác. Trong khi đó, cà chua là một loại rau có chứa một số lượng lớn vitamin C. Nếu bạn ăn hai loại thực phẩm với nhau, vitamin C trong cà chua sẽ bị phân hủy và bị phá hủy bởi các enzyme catabolic trong dưa leo.Mẹo: Bạn có thể sử dụng dưa chuột và cà chua riêng biệt, luân phiên giữa các ngày ăn.

Khoai tây và thịt