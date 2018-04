7 mẹo chăm sóc da ở tuổi 25 bạn gái nào cũng nên thuộc lòng

Mặt nạ trứng cà rốt: Lấy một củ cà rốt nhỏ và nghiền nhuyễn. Đánh một quả trứng rồi thêm một muỗng cà phê cà rốt nghiền và trộn chúng lại với nhau. Bôi mặt nạ này lên mặt và cổ. Để trong 30 phút và sau đó rửa nó bằng nước mát. Bạn có thể dùng mặt nạ chăm sóc da này liên tục trong 10 ngày liên tiếp. Sau đó, bạn nên nghỉ ngơi trong một tuần và tiếp tục sử dụng mặt nạ 2-3 lần/tuần. Chỉ sau một tháng, các vết thâm nám sẽ biến mất và da của bạn sẽ trắng mịn hơn. Mặt nạ từ hỗn hợp cần tây, nước chanh và yến mạch giúp làm sáng và mềm da. Xay nhuyễn các thành phần rồi bôi hỗn hợp lên mặt. Để yên trong 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước lạnh. Mặt nạ chuối phù hợp với làn da khô và nó giúp loại bỏ các vết nám do tuổi tác gây ra. Lấy một quả chuối nghiền nhuyễn, có thể thêm ít sữa chua trộn đều để đắp mặt. Sau 20-30 phút, rửa sạch bằng nước lạnh. Bạn có thể áp dụng mặt nạ này vài lần một tuần. Tập yoga mặt hoặc bài thể dục trên mặt mỗi ngày để giữ cho làn da của chúng ta trông trẻ trung và ngăn ngừa sự xuất hiện của các nếp nhăn. Dấm táo là một thành phần tuyệt vời để loại bỏ các vết đốm nám vì nó chứa axit alpha hydroxy. Bôi dấm táo lên vùng da bị nám và để qua đêm. Bạn có thể trộn nó với dầu để tránh khô da. Dầu thầu dầu có đặc tính trị thâm nám hiệu quả và bạn nên áp dụng khi bước sang tuổi 25. Bôi dầu tương tự như giấm táo. Sau một tháng sử dụng dầu thầu dầu, sự xuất hiện của thâm nám sẽ giảm đáng kể. Khi da của chúng ta già đi, nó bắt đầu thiếu vitamin C. Bạn cần duy trì đủ lượng vitamin C thông qua bổ sung đường uống hoặc tẩy da chết với vitamin C. Ảnh: BS.

