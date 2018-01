7 điều ngọt ngào mà mọi cô nàng đều muốn nghe từ bạn trai

“Em trông thật xinh đẹp”. Nghe câu khen ngợi từ bạn trai mình chắc hẳn mọi cô nàng đều cảm thấy hãnh diện. Quả thật, chị em yêu thích và thực lòng muốn lắng nghe những nhận xét tốt đẹp về ngoại hình của mình từ tất cả mọi người, đặc biệt là từ người bạn trai của họ. Ảnh Wallpapers-Web “Em trông như giảm cân rồi đấy!”. Cho dù bạn gái có mảnh khảnh ra sao, nhưng cô ấy vẫn sẽ thích nghe từ người yêu rằng cô ấy trông thon thả. Dẫu rằng khi các bạn nữ hỏi ý kiến bạn trai rằng họ có cần tâng cân hay không thì thật ra điều họ muốn nghe từ người yêu đó là cơ thể của họ rất hoàn hảo. Ảnh sepeb “Em đúng”. Liệu trên thế giới, có người phụ nữ nào không thích nghe bạn trai thú nhận rằng, anh ấy sai còn cô ấy đúng. Chị em cảm thấy thỏa mãn và phấn khích khi biết rằng, bạn trai của họ thú nhận rằng anh ấy sai. Ảnh Adorable Wallpapers “Em là nhất”. Phụ nữ thường có tính cạnh tranh với các chị em khác, nhất là ở khoản nghề nghiệp, hình dáng bên ngoài hay cuộc sống riêng tư. Họ hay so sánh chính mình với các bạn nữ khác và cũng thường tự nhận xét xem họ tốt hơn họ hay không. Do đó, nghe câu nói “Em là nhất” từ người bạn trai, thử hỏi có người phụ nữ nào lại không phấn khởi. Ảnh iStock “Em là bạn gái tốt nhất của anh”. Bạn gái sẽ cảm thấy vui mừng khi nghe bạn trai nói rằng, cô là người bạn gái tốt nhất trong số tất cả những bạn gái mà anh ấy từng yêu trong quá khứ. Ảnh The Denver Channel “Em có thể đọc được suy nghĩ của anh”. Đây quả thực là một trong những câu nịnh đầm mà bất cứ cô gái nào cũng muốn nghe được từ bạn trai. Ảnh vrbo.com “Ngày hôm nay của em ra sao?”. Một câu hỏi thể hiện sự quan tâm của anh bạn trai với người yêu. Ảnh GuoGuiyan.com

