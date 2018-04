7 bộ phận trên cơ thể phụ nữ càng xấu càng có lợi

1. Mông to



Mông là một trong những bộ phận cơ thể rất quan trọng vì mông nâng đỡ toàn bộ thân trên của bạn, và các cơ mông càng khỏe thì bạn có thể nhảy càng cao. Bất kể đang sở hữu vòng 3 như thế nào thì bạn cũng nên trân trọng vì nhờ nó bạn mới có thể giữ thẳng thân mình và làm được nhiều hoạt động theo ý muốn.

Nghiên cứu của Đại học Oxford (Anh) cho thấy người mông to ít có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch hơn, dù hai bệnh này đều có liên quan đến béo phì. Lý do là vì mỡ ở phần dưới cơ thể giải phóng ít cytokine hơn - đây là chất liên quan đến tình trạng kháng insulin có thể gây ra bệnh tiểu đường. 2. Đùi ếch



Chân phải chịu trách nhiệm nâng đỡ toàn bộ cơ thể. Vì vậy, phần đùi chắc, khỏe mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ này được. Nếu cơ đùi không khỏe, bạn có thể gặp phải tình trạng đứng chùng lưng, chùng gối, gây hại cho cột sống và ảnh hưởng đến vóc dáng. Cột sống và bụng cần được giữ thẳng để vừa tạo vóc dáng đẹp vừa phòng bệnh liên quan đến xương, béo bụng… 3. Ngực lép

Núi đôi nhỏ không tạo áp lực cho các dây thần kinh khi bị kéo căng để chịu trọng lực từ đôi gò bồng đảo to lớn, khiến vùng cổ và đầu thường xuyên bị đau nhức. Hơn nữa, ngực nhỏ cũng giúp bạn ngăn ngừa và phát hiện căn bệnh ung thư vú dễ dàng hơn. 4. Nhiều nốt ruồi



Từ lâu, các nhà khoa học đã cảnh báo rằng những người có nhiều nốt ruồi dễ mắc ung thư da, nhưng ít nhất họ cũng có một niềm vui: càng nhiều nốt ruồi thì quá trình lão hóa sẽ chậm lại, tức là sẽ trẻ lâu hơn. 5. Tai to

Những người tai to thường có sức khỏe tốt, ổn định, ít ốm đau bệnh tật. 6. Lòng bàn chân phẳng



Nhiều chị em thường tự ti với đôi bàn chân của mình sao phẳng phiu và xấu xí quá. Đặc biệt là mỗi lần đi mua giày dép, thấy mấy cô nhân viên nhìn với ánh mắt soi mói khiến nhiều người e ngại. Nhưng ít ai biết lòng bàn chân phẳng giúp cơ thể giảm chấn thương đùi.

7. Mũi lớn



Đừng tự ti với chiếc "mũi lân" của mình nữa vì mũi to vừa tốt cho tướng số, lại tốt cho sức khỏe. Người có mũi to thường ít ốm đau, bệnh tật. Mũi càng lớn khả năng chống lại vi khuẩn càng mạnh, do đó người mũi to ít khi bị cảm lạnh hay cúm.

Vậy đó, chị em đừng vội tự ti mà hãy hãnh diện vì mình có những bộ phận xấu tệ này nhé.

1. Mông to



Mông là một trong những bộ phận cơ thể rất quan trọng vì mông nâng đỡ toàn bộ thân trên của bạn, và các cơ mông càng khỏe thì bạn có thể nhảy càng cao. Bất kể đang sở hữu vòng 3 như thế nào thì bạn cũng nên trân trọng vì nhờ nó bạn mới có thể giữ thẳng thân mình và làm được nhiều hoạt động theo ý muốn.

Nghiên cứu của Đại học Oxford (Anh) cho thấy người mông to ít có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch hơn, dù hai bệnh này đều có liên quan đến béo phì. Lý do là vì mỡ ở phần dưới cơ thể giải phóng ít cytokine hơn - đây là chất liên quan đến tình trạng kháng insulin có thể gây ra bệnh tiểu đường. 2. Đùi ếch



Chân phải chịu trách nhiệm nâng đỡ toàn bộ cơ thể. Vì vậy, phần đùi chắc, khỏe mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ này được. Nếu cơ đùi không khỏe, bạn có thể gặp phải tình trạng đứng chùng lưng, chùng gối, gây hại cho cột sống và ảnh hưởng đến vóc dáng. Cột sống và bụng cần được giữ thẳng để vừa tạo vóc dáng đẹp vừa phòng bệnh liên quan đến xương, béo bụng… 3. Ngực lép

Núi đôi nhỏ không tạo áp lực cho các dây thần kinh khi bị kéo căng để chịu trọng lực từ đôi gò bồng đảo to lớn, khiến vùng cổ và đầu thường xuyên bị đau nhức. Hơn nữa, ngực nhỏ cũng giúp bạn ngăn ngừa và phát hiện căn bệnh ung thư vú dễ dàng hơn. 4. Nhiều nốt ruồi



Từ lâu, các nhà khoa học đã cảnh báo rằng những người có nhiều nốt ruồi dễ mắc ung thư da, nhưng ít nhất họ cũng có một niềm vui: càng nhiều nốt ruồi thì quá trình lão hóa sẽ chậm lại, tức là sẽ trẻ lâu hơn. 5. Tai to

Những người tai to thường có sức khỏe tốt, ổn định, ít ốm đau bệnh tật. 6. Lòng bàn chân phẳng



Nhiều chị em thường tự ti với đôi bàn chân của mình sao phẳng phiu và xấu xí quá. Đặc biệt là mỗi lần đi mua giày dép, thấy mấy cô nhân viên nhìn với ánh mắt soi mói khiến nhiều người e ngại. Nhưng ít ai biết lòng bàn chân phẳng giúp cơ thể giảm chấn thương đùi.

7. Mũi lớn



Đừng tự ti với chiếc "mũi lân" của mình nữa vì mũi to vừa tốt cho tướng số, lại tốt cho sức khỏe. Người có mũi to thường ít ốm đau, bệnh tật. Mũi càng lớn khả năng chống lại vi khuẩn càng mạnh, do đó người mũi to ít khi bị cảm lạnh hay cúm.

Vậy đó, chị em đừng vội tự ti mà hãy hãnh diện vì mình có những bộ phận xấu tệ này nhé.