7 bí quyết giúp cơ thể bạn có mùi thơm tự nhiên mà không cần dùng nước hoa

Mùi hôi khó chịu trên cơ thể có thể do sự thay đổi hooc môn, do mồ hôi, do chế độ ăn uống không lành mạnh, do yếu tố di truyền, và do vấn đề vệ sinh cá nhân không tốt…gây ra. Để ngăn chặn mùi hôi một cách hiệu quả, thay vì chỉ lạm dụng các sản phẩm khử mùi hay nước hoa thì bạn nên học cách ăn uống khoa học với những thực phẩm giúp cơ thể tỏa hương tự nhiên, thơm mát và quyến rũ. Hãy cùng tìm hiểu các thực phẩm nào có công dụng tuyệt vời này để bổ sung vào thực đơn của bạn ngay nhé.

1. Những cánh hoa

Nếu bạn không muốn sử dụng nước hoa, hãy thử dùng những cánh hoa để mang lại hương thơm cho mình. Hãy lấy vài cánh hoa trong lọ hoa bạn cắm trong nhà rồi vò nhẹ và để chúng vào áo ngực. Cách này sẽ khiến cơ thể bạn có mùi thơm hoa tươi cả ngày đấy. Sao không bắt đầu thử với một vài cánh hoa hồng phía trong áo ngực nhỉ?

Nghe có vẻ kỳ quặc nhưng hiệu quả hẳn sẽ khiến bạn bất ngờ. Hơi ấm của cơ thể sẽ làm cho mùi hương của cánh hoa lan tỏa khắp cơ thể, tạo mùi vị tinh tế, quyến rũ.

Ảnh minh họa.

2. Cây hương thảo

Loại cây thảo mộc có mùi thơm này cũng có thể giúp tiêu diệt mùi cơ thể. Các loại dầu dễ bay hơi trong cây hương thảo có thể chống lại bất kỳ loại mùi nào xuất phát từ cơ thể bằng cách ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây mùi. Ngoài ra, các hợp chất tinh dầu bạc hà và chất diệp lục trong cây hương thảo giúp trung hòa mùi cơ thể và cho làm cho cơ thể có mùi dễ chịu.

3. Sữa chua - Sữa

Các lợi khuẩn có trong sữa chua có tác dụng làm giảm các hợp chất sunfit gây mùi. Ngoài ra, vitamin D có trong sữa chua giúp chống lại những vi khuẩn trong miệng, do đó ngăn cản hơi thở có mùi hôi. Ngược lại, các choline có trong sữa có thể gây ra những mùi khó chịu cho cơ thể.

4. Cam - Bí

Trái cây họ cam luôn có mùi thơm dễ chịu và hương vị tuyệt vời, đó là lí do vì sao người ta thường chiết xuất tinh dầu từ cam để làm thơm phòng. Ăn cam là một cách nhanh chóng giúp cải thiện mùi cơ thể của bạn. Mặt khác, choline trong bí đỏ chuyển hoá thành amin thimethylamine. Chất amin này càng tích luỹ trong cơ thể nhiều thì cơ thể bạn càng có mùi khó chịu.

5. Những hạt tinh dầu

Thay vì dùng nước hoa, chúng ta có thể chọn cho mình những hạt tinh dầu thơm phức và dùng nó mỗi khi ra ngoài dạo chơi cùng bạn bè. Đôi khi, bạn có thể sử dụng tinh dầu như một liệu pháp spa, massage tại nhà, bởi mùi tinh dầu không bị nồng, hắc như nước hoa.

6. Trà xanh

Không chỉ là thức uống có hàng tá lợi ích cho sức khỏe, trà xanh còn chứa nhiều chống oxy hóa nên nó giúp hơi thở thơm tho, ngăn mùi cơ thể, khắc phục chứng hôi chân.

Trà xanh giàu chất chống oxy hoá là một loại đồ uống độc đáo có thể giúp ngăn ngừa hơi thở hôi, mùi cơ thể và mùi hôi từ bàn chân.

Trà xanh hỗ trợ giải độc bằng cách hỗ trợ sản xuất glutathione, một chất chống oxy hóa có tác dụng vận chuyển loại bỏ độc tố độc hại ra khỏi cơ thể. Các chất độc càng ít, cơ thể bạn càng không có mùi hôi.

Các polyphenol trong trà xanh cũng giúp làm cho hơi thở thơm tho, dễ chịu vì nó phá hủy và loại bỏ các hợp chất gây hôi miệng.

7. Bỏ túi thơm vào tủ quần áo