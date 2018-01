6 thực phẩm “vàng” hỗ trợ điều trị bệnh về thận cực kì hiệu quả

Kỷ tử là một trong những thực phẩm hỗ trợ trong việc chữa trị bệnh liên quan tới thận. Ảnh Ifeng Nấm có chứa nhiều nguyên tố vi lượng, 18 loại axit amin và là một thực phẩm rất tốt cho thận. Nấm có thể giúp hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh viêm thận cũng như tăng cường hệ miễn dịch cho chúng ta. Ảnh Health and Food Matters Cơm đen rất giàu sắt, canxi, axit amin và các chất khác đặc biệt có lợi cho người mắc bệnh suy thận. Ảnh 699ppic.com Đậu đũa cũng là một loại thực phẩm hỗ trợ điều trị các bệnh về thận. Ảnh Zing News Vừng (mè) thực sự tốt đối với những người bị bệnh liên quan tới thận, chóng mặt, ù tai, rụng tóc, tóc bạc sớm, khô da. Ảnh epochtimes.com Với tính ngọt ấm, chứa chất béo, canxi, phốt pho, sắt và nhiều loại vitamin, đặc biệt là vitamin B và vitamin C, hạt dẻ làm mạnh gân cốt, tăng cường tiêu hóa, nuôi dưỡng dạ dày, chữa trị tiêu chảy do tỳ, vị hư hàn hay lưng gối do thận hư… Ảnh dahe.cn

