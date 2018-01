6 kiểu béo thường gặp và cách khắc phục đơn giản, hiệu quả nhất

1. Béo toàn thân trên

Loại béo này thường xuất hiện khi cơ thể bạn nạp nhiều calo hơn so với lượng calo mà cơ thể có thể đốt cháy, nên nguyên nhân chính dẫn đến kiểu béo này là do ăn quá nhiều và ít vận động.

Cách khắc phục:

Tập thể dục. Vì kiểu béo này thường xảy ra với người ít vận động thể chất. Bạn có thể tập đi bộ, bơi lội, chạy bộ ít nhất 30 phút mỗi ngày để loại bỏ lượng calo dư thừa.

Hãy ngừng tiêu thụ những thực phẩm có đường. Đồ ngọt và đồ uống có đường sẽ khiến bạn nạp thêm nhiều calo vào cơ thể và khiến bạn béo hơn.

2. Béo bụng dưới

Một trong những lý do khiến mỡ tích tụ ở phần này của cơ thể là do căng thẳng, lo lắng, và do tập thể dục sai cách, sai cường độ khiến phần cơ lưng đổ nhiều về phía trước, làm cho bụng dưới hay bị tích mỡ và chùng xuống.

Cách khắc phục:

Tránh căng thẳng, mệt mỏi và lo lắng. Hãy học cách thư giãn tinh thần và tìm những hoạt động khiến bản thân thoải mái, giảm stress.

Tăng cường các loại chất xơ từ rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt, để giảm mỡ và tiêu hóa tốt, giúp bụng nhỏ lại. Uống trà xanh cũng là một cách lý tưởng.

Hạn chế đồ ngọt cũng là một yêu cầu cần thiết nếu muốn giảm mỡ ở bụng.

3. Béo thân dưới

Phần đùi và hông to một phần là do thừa gluten trong chế độ ăn uống.

Gluten là hỗn hợp protein có trong lúa mì, yến mạch. Cơ thể phái nữ ở tuổi dậy thì và tiền mãn kinh đặc biệt dễ hấp thu gluten, gây béo phì phần hông và đùi.

Cách khắc phục:

Tập đi bộ lên xuống cầu thang để đốt cháy mỡ ở hông và đùi tốt hơn.

Không nên bỏ bữa sáng. Nếu không ăn bữa sáng, bạn sẽ cảm thấy đói và thiếu năng lượng hoạt động trong cả ngày dài. Đến cuối ngày bạn lại có xu hướng ăn nhiều để bù lại cảm giác đói và khiến cơ thể béo hơn.

Hạn chế tinh bột, tránh ngồi lâu một chỗ và kết hợp thể dục đúng cách.

4. Béo 'bụng bia'

Nguyên nhân chính dẫn đến béo bụng trên là do bia rượu gây rối loạn tiêu hóa.

Cách khắc phục:

Loại bỏ bia rượu ra khỏi danh sách đồ uống hàng ngày. Bia rượu không chỉ gây béo bụng mà cũng có những ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe.

Chia khẩu phần ăn hàng ngày của bạn thành từng phần nhỏ. Nó sẽ cải thiện sự trao đổi chất của bạn, giúp bạn duy trì năng lượng và giảm béo bụng hiệu quả.

5. Béo hông, đùi và bắp chân

Phần đùi và bắp chân to được xem là dạng cơ thể di truyền, quyết định bởi hệ thống tĩnh mạch.

Đây cũng là bộ phận khó giảm béo nhất. Bạn cần kiên trì thực hiện các bài tập cho chân, kết hợp chạy bộ hoặc leo cầu thang mỗi ngày để có đôi chân thon gọn hơn.

Cách khắc phục:

Hạn chế ăn thức ăn quá mặn vì muối khiến cơ thể tích trữ nước nhiều hơn.

Không ngồi lâu quá 30 phút, đồng thời nên đi bộ kết hợp các bài tập chân, leo cầu thang...

6. Béo bụng và lưng

Khi cơ thể ít vận động, phần bụng kéo từ hạ eo đến chân ngực bị ảnh hưởng rõ rệt nhất.

Tuy vậy bạn vẫn có thể dễ dàng lấy lại vóc dáng nếu chăm chỉ tập luyện. Nên kết hợp các bài tập bụng và bài tập toàn thân để cơ thể cân đối, gọn gàng hơn.

Cách khắc phục:

Đảm bảo ngủ đủ giấc hàng ngày. Vì việc thiếu ngủ có thể làm thay đổi hoóc-môn trong cơ thể bạn, làm tăng cảm giác thèm ăn.

Ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ và chăm chỉ tập luyện, kết hợp các bài tập bụng, lưng và tập toàn thân. >