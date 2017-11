6 bệnh cực kỳ nguy hiểm có thể gây tử vong trong 24 tiếng

Viêm màng não: Theo MSN, viêm màng não thường do vi khuẩn hoặc virus gây ra, gây nhiễm trùng màng bảo vệ bao quanh não và tủy sống. Bệnh nguy hiểm xuất hiện nhiều ở trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và thanh thiếu niên. Bệnh có thể gây nhiễm trùng máu và có thể gây tử vong trong vòng 24 giờ. Viêm cân mạc hoại tử: Đây là bệnh nhiễm trùng da cực kỳ nguy hiểm do vi khuẩn gây ra. Nhiễm trùng sẽ nhanh chóng lây lan đến các mô mềm của cơ thể. Tỷ lệ tử vong khi mắc bệnh là khoảng 30 đến 40%. Thông thường, các bác sĩ phải cắt bỏ các cơ quan bị nhiễm trùng để ngăn ngừa vi khuẩn lây lan. Đột quỵ: Đột quỵ là tình trạng dòng máu lưu thông đến một phần não đó của máu bị gián đoạn, dẫn đến mất nguồn cung ô xy cho não. Đột quỵ thường xảy ra do mạch máu bị vỡ hoặc tắc nghẽn do cục máu đông. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng mà người bị đột quỵ có thể phục hồi hay không. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân bị đột quỵ sẽ chết sau 2 giờ. Dịch hạch thể phổi: Các loại bệnh dịch hạch đều do vi khuẩn Yersinia pestis gây ra. Chúng được lây truyền từ bọ chét trên chuột qua người. Nếu không được điều trị, dịch hạch thể phổi có thể giết chết người mắc chỉ trong vòng 18 đến 24 giờ sau khi nhiễm bệnh. Trong trường hợp phát hiện sớm, các loại kháng sinh phổ biến có thể chữa khỏi bệnh. Các triệu chứng phổ biến của bệnh dịch hạch thể phổi gồm hơi thở dốc, ho, xuất hiện đờm có máu. Ebola: Tên đầy đủ của bệnh là sốt xuất huyết Ebola. Bệnh thường gây xuất huyết ở các cơ quan nội tạng và chảy máu từ miệng, mắt, tai, mũi và những vết hở trên da. Tỷ lệ tử vong dao động từ 50 đến 90 %. Bệnh nhân có thể chết chỉ trong vòng 2 giờ sau khi các triệu chứng xuất hiện. Sốt xuất huyết Dengue: Đây là bệnh do loại vi rút tên Dengue gây ra. Bệnh lây truyền do muỗi chích, có khả năng phá hủy tiểu cầu, gây xuất huyết bên trong cơ thể và có thể gây tử vong chỉ sau vài giờ.

Viêm màng não: Theo MSN, viêm màng não thường do vi khuẩn hoặc virus gây ra, gây nhiễm trùng màng bảo vệ bao quanh não và tủy sống. Bệnh nguy hiểm xuất hiện nhiều ở trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và thanh thiếu niên. Bệnh có thể gây nhiễm trùng máu và có thể gây tử vong trong vòng 24 giờ. Viêm cân mạc hoại tử: Đây là bệnh nhiễm trùng da cực kỳ nguy hiểm do vi khuẩn gây ra. Nhiễm trùng sẽ nhanh chóng lây lan đến các mô mềm của cơ thể. Tỷ lệ tử vong khi mắc bệnh là khoảng 30 đến 40%. Thông thường, các bác sĩ phải cắt bỏ các cơ quan bị nhiễm trùng để ngăn ngừa vi khuẩn lây lan. Đột quỵ: Đột quỵ là tình trạng dòng máu lưu thông đến một phần não đó của máu bị gián đoạn, dẫn đến mất nguồn cung ô xy cho não. Đột quỵ thường xảy ra do mạch máu bị vỡ hoặc tắc nghẽn do cục máu đông. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng mà người bị đột quỵ có thể phục hồi hay không. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân bị đột quỵ sẽ chết sau 2 giờ. Dịch hạch thể phổi: Các loại bệnh dịch hạch đều do vi khuẩn Yersinia pestis gây ra. Chúng được lây truyền từ bọ chét trên chuột qua người. Nếu không được điều trị, dịch hạch thể phổi có thể giết chết người mắc chỉ trong vòng 18 đến 24 giờ sau khi nhiễm bệnh. Trong trường hợp phát hiện sớm, các loại kháng sinh phổ biến có thể chữa khỏi bệnh. Các triệu chứng phổ biến của bệnh dịch hạch thể phổi gồm hơi thở dốc, ho, xuất hiện đờm có máu. Ebola: Tên đầy đủ của bệnh là sốt xuất huyết Ebola. Bệnh thường gây xuất huyết ở các cơ quan nội tạng và chảy máu từ miệng, mắt, tai, mũi và những vết hở trên da. Tỷ lệ tử vong dao động từ 50 đến 90 %. Bệnh nhân có thể chết chỉ trong vòng 2 giờ sau khi các triệu chứng xuất hiện. Sốt xuất huyết Dengue: Đây là bệnh do loại vi rút tên Dengue gây ra. Bệnh lây truyền do muỗi chích, có khả năng phá hủy tiểu cầu, gây xuất huyết bên trong cơ thể và có thể gây tử vong chỉ sau vài giờ.