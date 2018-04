5 thực phẩm giúp mẹ bầu sinh nở dễ dàng và ít đau đớn

Quá trình mang thai của các mẹ bầu là niềm hạnh phúc nhưng khi chuẩn bị đón bé chào đời thì không ít mẹ bầu lo lắng về việc “đau đẻ”. Chính vì vậy việc tìm hiểu về những phương pháp, thực phẩm giúp mẹ bầu sinh nở dễ dàng và ít đau đớn luôn là mối quan tâm của rất nhiều mẹ người.



1. Uống nước lá tía tô

Để cơn đau đẻ nhanh chóng trôi qua và việc sinh đẻ được diễn ra dễ dàng, bạn nên vò nát một nắm lớn lá tía tô tươi sắc với 2 lít nước lấy lại 1 lít và cho mẹ bầu uống liên tục.

Tía tô là thực phẩm có vị cay, tính ấm, thường được sử dụng rộng rãi như một bài thuốc có tác dụng an thai và tiêu trừ những cơn ốm ngén của mẹ bầu hiệu quả. Không dừng lại ở đó, tía tô còn biết đến với công dụng giúp mẹ bầu thuận lợi trong quá trình sinh đẻ nữa nhé.

Đến gần ngày dự sinh, để cơn đau đẻ nhanh chóng trôi qua và việc sinh đẻ được diễn ra dễ dàng, bạn nên vò nát một nắm lớn lá tía tô tươi sắc với 2 lít nước lấy lại 1 lít và cho mẹ bầu uống liên tục. Nước tía tô càng đặc càng tốt. Sau đó để nguội một chút rồi cho vào bình thủy uống liên tục khoảng tầm 0,5-1 lít.

Nên uống ngay khi còn ấm để phát huy hiệu quả một cách tối ưu, đảm bảo ngay khi có dấu hiệu chuyển dạ mà uống nước lá tía tô bạn sẽ nhanh chóng “mở cửa mình” để sinh em bé trong thời gian rất ngắn (từ 1-2 tiếng) và quá trình sinh cũng rất suôn sẻ.

2. Ăn chè mè/vừng đen vào tuần thứ 35 của thai kỳ

Ngay từ tuần thứ 35 các mẹ bầu nên nấu chè vừng đen với bột sắn dây, và đường phèn để ăn mỗi ngày 1 lần.

Ngay từ tuần thứ 35 các mẹ bầu nên nấu chè vừng đen với bột sắn dây, và đường phèn để ăn mỗi ngày 1 lần. Chế độ ăn này có tác dụng rất tốt trong việc giúp mẹ bầu sinh thường nhanh chóng, bởi trong vừng đen có chứa dầu, protein, nhiều vitamin E, axit folic rất cần thiết để hỗ trợ quá trình sinh đẻ của mẹ bầu được diễn ra dễ dàng, thuận lợi hơn.

Thực tế thì nhiều mẹ bầu duy trì thói quen ăn chè vừng đen từ tuần thứ 35 của thai kỳ đến tận lúc sinh và đã sinh thường nhanh hơn rất nhiều mẹ bầu khác.

Không những thế, chè vừng đen nấu cùng bột sắn và đường phèn cực kì bổ dưỡng cho bà bầu, giúp bổ máu, giảm thiếu máu, hỗ trợ tiêu hóa và làm đẹp da, đẹp tóc,... Vào cuối thai kì, tăng cường món ăn từ vừng đen có giúp mẹ sinh thường thuận lợi hơn, dễ dàng hơn.

3. Ăn dứa/thơm vào tuần thứ 39 của thai kỳ

Những ngày sắp "vỡ chum", mẹ có thể ăn hoặc uống nước ép dứa để quá trình sinh nở diễn ra dễ dàng hơn.

Nếu như trong suốt thai kì, mẹ bầu phải kiêng ăn dứa vì loại quả này chứa nhiều bromelain - 1 loại enzyme gây co thắt và làm mềm cổ tử cung dễ dẫn đến sảy thai - thì vào những ngày sắp "vỡ chum", mẹ có thể ăn hoặc uống nước ép dứa để quá trình sinh nở diễn ra dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, mẹ nên lưu ý rửa sạch và gọt bỏ vỏ, loại bỏ hết mắt dứa trước khi ăn/ép nước uống để tránh ngộ độc, cũng không ăn nhiều quá vì có thể gây tiêu chảy. Đặc biệt, với những mẹ bầu mắc bệnh dạ dày thì không nên dùng cách này vì có thể khiến cơn đau "trỗi dậy".

4. Ăn rau lang từ tuần thứ 39 của thai kỳ

Rau lang có tác dụng thanh nhiệt, nhuận tràng nên rất thích hợp cho bà bầu, nhất là trong mùa nắng nóng.

Rau lang có tác dụng thanh nhiệt, nhuận tràng nên rất thích hợp cho bà bầu, nhất là trong mùa nắng nóng. Không chỉ thế, vào tháng cuối thai kì, ăn rau lang luộc/nấu canh thường xuyên đến khi đau bụng đẻ sẽ giúp rút ngắn thời gian lâm bồn vì nó giúp cổ tử cung mở nhanh hơn, giảm đau các cơn đau đáng kể giúp quá trình sinh nở được suôn sẻ.

Mẹ bầu cũng có thể ăn rau lang ngay sau sinh để có nhiều sữa cho bé bú hơn. Tuy nhiên, mẹ không nên quá "lạm dụng" món rau này dù trong bất cứ giai đoạn nào vì có thể gây... tiêu chảy.

5. Ăn cà tím vào tuần cuối của thai kỳ

5 thuc pham giup me bau sinh no de dang va it dau don hon hinh anh 5

Đây cũng là bài thuốc hỗ trợ sinh sản theo kinh nghiệm dân gian

Đây cũng là bài thuốc hỗ trợ sinh sản theo kinh nghiệm dân gian. Theo đó, mẹ bầu thường xuyên ăn cà tím vào tháng cuối của thai kì sẽ giúp cổ tử cung co giãn tốt hơn, hỗ trợ quá trình sinh nở diễn ra nhanh chóng và dễ dàng.

Trên đây là những mẹo giúp mẹ bầu vượt qua quá trình sinh nở dễ dàng hơn. Tuy nhiên, các mẹ cần đảm bảo sử dụng đúng cách, đảm bảo vệ sinh và không quá lạm dụng vì có thể gây phản tác dụng. Đặc biệt, những "bài thuốc" này chỉ nên sử dụng vào những tuần cuối của thai kì.

Ngoài ra, mẹ cũng nên kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng, khoa học, luyện tập đúng cách để nâng cao sức khỏe, giữ tinh thần thoải mái nhất có thể để vượt cạn dễ dàng hơn.

(Tổng hợp)CHI LÊ

Chủ đề: Y tế, tin tức y tế, tin tức y tế mới nhất, thực phẩm, mẹ bầu, sinh nở, thai sản, thực phẩm giúp đẻ dễ hơn, mang thai, đẻ con, tin sức khỏe

