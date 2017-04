5 màu son cam hot nhất 2017 khiến chị em phát cuồng

Son cam đất đang làm mưa làm gió các cô nàng yêu son. Màu son cực kỳ tây và thời thượng này được phái đẹp săn lùng ráo riết và trở thành màu son bán chạy nhất trong các hãng mỹ phẩm. Sau đây là 5 thỏi son cam đất được chị em bình chọn đẹp và bền màu nhất. Ảnh: Espoir. 3CE x Lily Maymac màu Warm&Sweet #908. Đây là cây son trong bộ sưu tập thương hiệu 3CE hợp tác với hot girl đình đám châu Á Lily Maymac. Các tín đồ làm đẹp đã bị đổ gục trước diện mạo quá đỗi long lanh của thỏi son này. Vẫn sở hữu hình dạng vuông vức đặc trưng của son thỏi 3CE nhưng được khoác lên mình lớp vỏ màu vàng hồng sáng loáng vô cùng sang chảnh. Ảnh: Ebay. Chưa hết, trên thân thỏi son còn in tên của Lily Maymac cực kỳ nổi bật và xinh xắn. Warm&Sweet có màu cam pha nâu rất ấm áp, không làm nhợt nhạt da và đặc biệt phù hợp với con gái châu Á. Chất son cũng vượt trội hơn cả son lì quen thuộc của 3CE vì rất mềm mượt và không khô môi. Ảnh: jejucosmetic. Son Bbia Last Lipstick màu số 6. Đây cũng là thỏi son làm cho các cô nàng đứng ngồi không yên bởi tông màu cam đất sang trọng, ngay từ lúc ra mắt cho đến nay nó vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh: Chuyenhangxachtay. Tông cam ngọt ngào nhưng vẫn thời thượng, có thể đánh lòng môi hoặc cả môi đều đẹp. Chất son mềm mượt, xốp nhẹ lướt nhẹ nhàng trên môi như phủ nhẹ một lớp nhung mịn màng với sắc màu ấn tượng không kém những dòng son lì khác. Ảnh: Chuyenhangxachtay. Espoir No Wear M màu Modest. Thỏi son này đã giúp Espoir vượt mặt cả những thương hiệu đình đám trên thế giới. Đầu tiên là “ngoại hình” long lanh của hộp đựng, được đựng trong hộp giấy thiết kế hoa văn sọc được dập nổi, nhìn rất đẹp và sang. Ảnh: Pose. Nó dành được sự khen ngợi tuyệt đối về độ tươi sáng của màu sắc, độ bền màu, chất son mềm lì lên môi tươi tắn sống động. Màu son cam là màu rất tây, rất lạ, pha trộn giữa cam và nâu nên trông rất trẻ. Ảnh: Pose. Amok Strong Fix màu số 12. Thỏi son này được săn lùng không kém 3CE Lily Laymac. Thiết kế đáng yêu với màu đen và điểm xuyết những chữ cái nhỏ nhìn xa như những chấm bi trắng. Nó là sự pha trộn hoàn hảo của 3 gam màu cam, nâu và hồng, không kén da một chút nào. Ảnh: Mỹphamxachtay. Màu son này cực kỳ dễ đánh và chất son siêu bám, giữ màu cả ngày. Tuy nhiên, bạn không nên đánh quá dày và phải tán đều vì chất son lì siêu bám nên Amok sẽ tạo hiện tượng bột. Ảnh: Daklak. Bourjois edition velvet màu 17. Là màu son nâu đất pha thêm sắc cam cực tây, cực lạ tạo cảm giác bí ẩn mà phóng khoáng. Đây là màu son thích hợp nhất để bạn muốn thay đổi diện mạo bản thân một chút, trở nên mạnh mẽ và quyến rũ hơn. Ảnh: Sonbourjois. Màu son này cũng có ưu điểm là dễ dàng kết hợp với mọi màu da, từ da nâu khoẻ khoắn đến làn da trắng sáng. Ảnh: Sonbourjois.

Son cam đất đang làm mưa làm gió các cô nàng yêu son. Màu son cực kỳ tây và thời thượng này được phái đẹp săn lùng ráo riết và trở thành màu son bán chạy nhất trong các hãng mỹ phẩm. Sau đây là 5 thỏi son cam đất được chị em bình chọn đẹp và bền màu nhất. Ảnh: Espoir. 3CE x Lily Maymac màu Warm&Sweet #908. Đây là cây son trong bộ sưu tập thương hiệu 3CE hợp tác với hot girl đình đám châu Á Lily Maymac. Các tín đồ làm đẹp đã bị đổ gục trước diện mạo quá đỗi long lanh của thỏi son này. Vẫn sở hữu hình dạng vuông vức đặc trưng của son thỏi 3CE nhưng được khoác lên mình lớp vỏ màu vàng hồng sáng loáng vô cùng sang chảnh. Ảnh: Ebay. Chưa hết, trên thân thỏi son còn in tên của Lily Maymac cực kỳ nổi bật và xinh xắn. Warm&Sweet có màu cam pha nâu rất ấm áp, không làm nhợt nhạt da và đặc biệt phù hợp với con gái châu Á. Chất son cũng vượt trội hơn cả son lì quen thuộc của 3CE vì rất mềm mượt và không khô môi. Ảnh: jejucosmetic. Son Bbia Last Lipstick màu số 6. Đây cũng là thỏi son làm cho các cô nàng đứng ngồi không yên bởi tông màu cam đất sang trọng, ngay từ lúc ra mắt cho đến nay nó vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh: Chuyenhangxachtay. Tông cam ngọt ngào nhưng vẫn thời thượng, có thể đánh lòng môi hoặc cả môi đều đẹp. Chất son mềm mượt, xốp nhẹ lướt nhẹ nhàng trên môi như phủ nhẹ một lớp nhung mịn màng với sắc màu ấn tượng không kém những dòng son lì khác. Ảnh: Chuyenhangxachtay. Espoir No Wear M màu Modest. Thỏi son này đã giúp Espoir vượt mặt cả những thương hiệu đình đám trên thế giới. Đầu tiên là “ngoại hình” long lanh của hộp đựng, được đựng trong hộp giấy thiết kế hoa văn sọc được dập nổi, nhìn rất đẹp và sang. Ảnh: Pose. Nó dành được sự khen ngợi tuyệt đối về độ tươi sáng của màu sắc, độ bền màu, chất son mềm lì lên môi tươi tắn sống động. Màu son cam là màu rất tây, rất lạ, pha trộn giữa cam và nâu nên trông rất trẻ. Ảnh: Pose. Amok Strong Fix màu số 12. Thỏi son này được săn lùng không kém 3CE Lily Laymac. Thiết kế đáng yêu với màu đen và điểm xuyết những chữ cái nhỏ nhìn xa như những chấm bi trắng. Nó là sự pha trộn hoàn hảo của 3 gam màu cam, nâu và hồng, không kén da một chút nào. Ảnh: Mỹphamxachtay. Màu son này cực kỳ dễ đánh và chất son siêu bám, giữ màu cả ngày. Tuy nhiên, bạn không nên đánh quá dày và phải tán đều vì chất son lì siêu bám nên Amok sẽ tạo hiện tượng bột. Ảnh: Daklak. Bourjois edition velvet màu 17. Là màu son nâu đất pha thêm sắc cam cực tây, cực lạ tạo cảm giác bí ẩn mà phóng khoáng. Đây là màu son thích hợp nhất để bạn muốn thay đổi diện mạo bản thân một chút, trở nên mạnh mẽ và quyến rũ hơn. Ảnh: Sonbourjois. Màu son này cũng có ưu điểm là dễ dàng kết hợp với mọi màu da, từ da nâu khoẻ khoắn đến làn da trắng sáng. Ảnh: Sonb ourjois.