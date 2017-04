5 lợi ích tuyệt vời của mốt trang điểm khoáng đang hot

Nếu chọn đúng phương pháp trang điểm phù hợp với da mặt thì bạn sẽ lột xác trông thấy. Bạn đã bao giờ nghe nói đến cách trang điểm khoáng? Nó đang là xu hướng hot nhất thị trường mà các cô gái lùng sục để thử. Trang điểm khoáng là dạng trang điểm sử dụng loại mỹ phẩm có nguồn gốc từ khoáng chất, hoàn toàn tự nhiên, không chất bảo quản, không hương liệu, không hóa chất nên rất lành tính cho da. Vì thế mà loại mỹ phẩm này rất an toàn và đặc biệt phù hợp với những cô nàng có làn da nhạy cảm. Không làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Các chuyên gia trang điểm cho rằng, đây là phong cách trang điểm tốt nhất. Nó giúp cho các cô gái có cái nhìn trẻ trung hơn. Phong cách này sẽ không làm cho lỗ chân lông bị tắc nghẽn và làn da của bạn cũng sẽ dễ thở hơn nhiều. Là giải pháp tuyệt vời đối với những người bị mụn trứng cá. Mỹ phẩm thông thường có chứa hóa chất, dầu và các chất phụ gia khác có thể gây kích ứng da nhạy cảm hoặc gây nổi mụn. Tuy nhiên, trang điểm khoáng hoạt động như một chất bảo vệ da chống lại các gốc tự do và làm rào cản tốt ngăn cản tất cả những tác nhân gây hại từ môi trường bên ngoài. Người dùng mỹ phẩm khoáng chất để trang điểm trên da khô đều cảm thấy da mượt mà hơn. Hoàn toàn không có chất gây hại với da. Trang điểm khoáng không chỉ kéo dài mặt nạ make up mà còn trên cả làn da của bạn. Các sắc tố có trong mỹ phẩm trang điểm khoáng giữ lớp nền lâu trôi và giữ da mềm mịn trong thời gian dài. Với kem nền khoáng nó còn giúp tạo ra một lớp nền bảo vệ, che các khuyết điểm để giúp làn da trở nên tươi tắn và mịn màng hơn. Chống nắng tốt. Hầu hết các bạn gái thường phải dùng kem chống nắng trước khi make up nhưng nếu chọn phương pháp trang điểm khoáng thì không cần. Bởi mỹ phẩm khoáng chứa chất titan dioxide trong hầu hết các sản phẩm và nó cũng là một loại kem có chỉ số SPF chống nắng tuyệt vời. Linh hoạt. Mỹ phẩm khoáng thường được dùng linh hoạt hơn so với hầu hết các loại mỹ phẩm trang điểm khác. Bạn có thể pha trộn với tinh dầu, vitamin E... Bạn có thể dùng nó làm kem nền che khuyết điểm hoặc chỉ sử dụng nó như một dạng kem để da bắt sáng hơn vì bột khoáng lỏng lẻo có thể biến thành bất cứ điều gì bạn có thể nghĩ đến.

