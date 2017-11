5 loại thực phẩm ngăn ngừa mất thính lực

Một số cách ngăn ngừa mất thính lực



Có nhiều cách để duy trì thính giác khỏe mạnh. Bảo vệ đôi tai của bạn bằng hạn chế tiếp xúc với tiếng ồn độc hại và giữ không nhiễm trùng tai là vấn đề tất nhiên. Tuy nhiên, một lối sống lành mạnh với siêng tập thể dục, một chế độ ăn uống cân bằng và đủ vitamin có thể giúp ngăn chặn hoặc trì hoãn mất thính lực.

5 loại thực phẩm có thể ngăn ngừa mất thính lực Chất béo Omega 3 & Vitamin D như là các chất bổ cho thính lực

Chất béo Omega 3 và Vitamin D thường có trong cá như cá hồi, cá ngừ, cá mòi có thể có những tác động rất tích cực đến thính lực. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng người lớn ăn cá hai lần một tuần có một cơ hội thấp hơn 42% phải đối mặt với mất thính lực liên quan đến tuổi tác so với những người không ăn cá. Lý do chính, nghiên cứu đã kết luận, đó là chất béo Omega 3 tăng cường các mạch máu trong hệ thống cảm nhận âm thanh của tai. Có thể nói “Cá là bạn của tai”.

Thực phẩm ngăn ngừa mất thính lực.

Chất chống oxy hóa và acid folic như chất bổ sung cho thính lực

Một lượng thường xuyên của các chất chống oxy hóa, đặc biệt có thành phần của acid folic thường được tìm thấy trong rau cải bó xôi, măng tây, đậu, bông cải xanh, trứng, gan, các loại hạt có thể làm giảm nguy cơ mất thính lực lên đến 20%. Chất chống oxy hóa hoạt động như chất bổ sung mất thính lực bằng cách giảm số lượng các gốc tự do tràn ngập trong cơ thể của bạn, các gốc tự do có thể gây tổn hại các mô thần kinh ở tai trong của bạn. Nhớ luôn ăn rau để bảo vệ thính lực của bạn!

Magiê là một chất bổ sung thính lực

Magnesium, thường được tìm thấy trong chuối, khoai tây, atisô hoặc bông cải xanh, đã được chứng minh để cung cấp bảo vệ bổ sung chống lại tiếng ồn gây ra mất thính lực. Ăn 5 trái chuối một ngày có giá trị trong bảo vệ thính lực.

Kẽm là một “Vitamin” cho thính lực

Bạn có thể tăng sức đề kháng tai trong của bạn đối với mất thính lực liên quan đến tuổi bằng cách giữ một liều lành mạnh của kẽm. Kẽm có thể được tìm thấy trong chocolate đen hoặc hàu.

Vitamin C, E & Glutathione là chất bổ sung cho thính lực

Tương tự như các chất chống oxy hóa, Vitamin C / E hoạt động như chất bổ sung thính lực bằng cách kiểm soát các gốc tự do và tăng cường hệ thống miễn dịch toàn thân của bạn, do đó làm giảm nguy cơ nhiễm trùng tai. Các nguồn Vitamin C / E dễ dàng để tìm thấy trong rau quả (ví dụ cam, ớt…).

Các thành phần trên đây là những yếu tố chính của bất kỳ chế độ ăn uống lành mạnh có thể làm tăng sức khỏe của bạn. Nếu bạn muốn làm thế nào để ngăn ngừa mất thính lực chưa cần đến giúp đỡ của máy trợ thính, thực phẩm chứa các chất dinh dưỡng và bổ sung cho thính lực là một giải pháp dễ tìm kiếm, hợp tự nhiên, phù hợp với sinh lý cơ thể và hoàn toàn có thể ngăn ngừa mất thính lực và bảo tồn thính lực cho bạn trong hiện tại và tương lai.