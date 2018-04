5 loại sinh tố trái cây, uống đến đâu đánh tan mỡ bụng đến đấy

Béo bụng là vấn đề mà nhiều phụ nữ gặp phải, nhất là các chị em sau sinh, nhân viên văn phòng. Béo bụng gây ta những ảnh hưởng đến vóc dáng của bạn kém thon gọn, mất tự tin trong cuộc sống cũng như giao tiếp công việc. Hiện nay có nhiều cách giảm béo, đánh tan mỡ bụng hiệu quả từ việc áp dụng các biện pháp thiên nhiên đến công nghệ hiện tại. Dù thời gian có phần lâu hơn nhưng cách giảm mỡ bụng bằng thiên nhiên, các nguyên liệu sẵn có vẫn được chị em ưa chuộng bởi tính an toàn, thân thiện với sức khỏe



Sinh tố trái cây là món nghiền của nhiều người trong đó có những loại sinh tố có tác dụng giảm mỡ bụng hiệu quả. Sau đây là 5 loại sinh tố trái cây có tác dụng giảm mỡ bụng mà bạn có thể áp dụng. 1. Sinh tố dứa

Dứa được biết đến là loại quả rất tốt cho việc làm đẹp từ làn da cho đến vóc dáng, do đó một ly sinh tố dứa hoàn toàn là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn đánh tan mỡ bụng.

Trong dứa không có cholesterol, lại giàu chất xơ, các enzym tiêu hóa, vitamin C, canxi và kali nên có tác dụng giảm mỡ trong cơ thể.

Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần cho dứa và sữa vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Bạn có thể cho thêm đá vào xay cùng để ly sinh tố thêm ngon và có tác dụng giải khát hơn. 2. Sinh tố việt quất - chuối

Chuối có tác dụng giảm cân rất tốt và bạn có thể dễ dàng kết hợp cùng việt quất để có ly sinh tố giảm cân. Bạn để lạnh việt quất, sau đó trộn với 1 quả chuối, xay nhuyễn.



Sinh tốt việt quất góp phần làm giảm đáng kể lượng tế bào hình thành mô mỡ, trong khi chuối giúp đào thải chất độc ra khỏi cơ thể. Do đó đây là một công thức giảm mỡ bụng an toàn, giúp bạn lấy lại vóc dáng. 3. Sinh tố dâu tây - chuối

Ngoài sự kết hợp với việt quất, bạn cũng có thể kết hợp chuối và dâu tây cho công thức giảm mỡ bụng của mình. Theo đó, cách thực hiện như sau, bạn cho 1/2 chén dâu tây, một quả chuối, 1/2 cốc sữa chua không đường vào máy sinh tố và xay nhuyễn.



Hỗn hợp sinh tố này rất giàu vitamin A, C, R thích hợp cho quá trình giảm cân, đồng thời hỗ trợ làm đẹp da, ngăn chặn lão hóa da hiệu quả. 4. Sinh tố chanh và cam



Một quả chanh kết hợp với một quả cam sẽ tạo nên một ly sinh tố “thần dược” giúp bạn giảm mỡ bụng hiệu quả. Với hàm lượng vitamin C và canxi rất cao, chanh là loại quả giúp tiêu diệt các chất béo không cần thiết trong cơ thể. Do đó, để giảm mỡ bụng bạn hãy chuẩn bị cho mình một cốc sinh tố cam - chanh, kiên trì sẽ có kết quả đáng ngờ đấy nhé. 5. Sinh tố xoài - bơ

Xoài và bơ là hai loại trái cây chứa những dưỡng chất tốt cho việc làm đẹp, từ đẹp làn da đến vóc dáng. Do đó, khi kết hợp hai loại quả này làm sinh tố, bạn sẽ có ngay một cốc sinh tố giảm mỡ bụng an toàn và hiệu quả.

Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần một quả xoài chín, thái lát, nghiền nhuyễn với 1 quả bơ và cho vào máy sinh tó xay nhuyễn. Khi xay bạn có thể cho thêm 1 muỗng canh nước cốt chanh vào. Chỉ một công thức đơn giản bạn đã có ngay một cốc sinh tố giảm mỡ bụng siêu ngon, siêu hiệu quả.

