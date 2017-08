5 kỷ lục béo phì và tiểu đường ở trẻ em

1. Trẻ sơ sinh nặng cân nhất thế giới

Theo trang tin Thesun.co.uk của Anh số ra cuối tháng 6/2017, chị Whitney Hallett ở bang Indiana, Mỹ vừa sinh cậu con trai Waylon Cole Halet nặng tới 16 pounds (7,25kg) và cao hơn 62 cm. Trọng lượng tương đương đứa trẻ 6 tháng tuổi, và được mệnh danh đứa trẻ sơ sinh nặng cân nhất thế giới đầu thế kỷ 21.

2. Đứa trẻ biết đi béo nhất thế giới

Năm 2010, bé trai 3 tuổi Lu Hao người Trung Quốc nặng tới 10 stones (63,5 kg), gấp 5 lần các bạn cùng tuổi. Mỗi bữa Lu Hao có thể xơi ngon lành hết 3 tô cơm đầy. Khi mới sinh, Lu Hao chỉ nặng 2,6 kg, nhưng đến lúc được 3 tháng tuổi bắt đầu lớn nhanh như thổi. Do quá béo nên Xiao Hao không được đến trường mẫu giáo vì gây ảnh hưởng đến các bạn cùng lớp. Các bác sĩ cho hay, nguyên nhân tăng cân của Lu Hao là do rối loạn hoóc môn tăng trưởng và là nạn nhân của hội chứng "Hoàng đế nhỏ" của Trung Hoa do chế độ một con, chiều con quá mức ở Trung Quốc gây ra.

3. 11 tuổi nặng 146 kg

Năm 2016, Li Hang, cậu bé người Trung Quốc mới 11 tuổi nhưng đã nặng 23 stone (146 kg), buộc phải điều trị bằng y học cổ truyền tại BV Changchun Kangda, thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Việc điều trị bao gồm thủ thuật cupping hay huo liao (giác hút) và châm cứu, kèm theo chế độ ăn kiêng triệt để.

4. 10 tuổi nặng 192 kg

Theo trang tin News.com.au của Australia, năm 2016, Arya Permana, cậu bé 10 tuổi người Cipurwasari, West Java, Indonesia đã có trọng lượng phi thường, nặng tới 423 lbs (192kg). xứng danh đứa trẻ béo nhất thế giới. Sự tăng cân nhanh chóng khiến Permana phải bỏ học chỉ vì không đi được. Theo cha mẹ của Permana, mỗi ngày Permana ăn 5 bữa, gồm gạo, cá, thịt bò, súp rau và tempeh (men đậu tương), tương đương khẩu phần của hai người lớn. Hiện Permana đang phải ăn kiêng nghiêm triệt để, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

5. Người trẻ nhất mắc bệnh tiểu đường type 2

Năm 2014, một bé gái da trắng 3 tuổi người Texas, Mỹ đã xô đổ mọi kỷ lục, trở thành bệnh nhân bệnh tiểu đường type 2 trẻ nhất thế giới xưa và nay sau khi trọng lượng tăng vọt lên 75 pound (34 kg). Bé gái dấu tên này đã được nhận vào điều trị sau khi bị khát và đi tiểu nhiều, dấu hiệu đầu tiên của bệnh tiểu đường type 2. Cả cha mẹ em đều béo phì, và qua điều tra cho thấy chế độ ăn uống của bé gái này rất giàu chất béo và đường.

Tiểu đường type 2 là do cơ thể dần dần mất khả năng sản xuất insulin, và dung nạp glucoza cao, được gọi tiểu đường "khởi phát", thường gặp ở nhóm người trung cao tuổi, hiếm khi ở người trẻ tuổi, nhất lại là trẻ nhỏ. Theo bác sĩ Yafi, người trực tiếp điều trị thì đây là trường hợp "xưa nay hiếm" chưa từng được đề cập trong y văn thế giới. Đường huyết lúc đói đo được là 230 mg/dL (12,6 mmol/L) và HbA1c 7,2%, C-peptide dương tính (6,9 ng/mL).