5 điều cần làm ngay cho sức khỏe, tuyệt đối đừng chờ đợi

Đừng đợi khát mới uống: Uống nước chính là việc làm cần thiết đối khi chăm sóc sức khỏe. Các chuyên gia Y tế khuyến cáo, khi chúng ta cảm thấy khát nước thì đây là dấu hiệu cơ thể thiếu hụt nước trầm trọng. Khi cơ thể thiếu nước, không những thần kinh chậm chạm, miệng khô, cổ họng khô, toàn thân mệt mỏi, thiếu sức lực mà các chất độc sẽ tích lại trong cơ thể lâu hơn gây ảnh hưởng đến chức năng của gan, thận. Ảnh: haining. Đặc biệt đối với những bị cao huyết áp, khi lượng nước cung cấp cho cơ thể không đủ sẽ khiến nồng độ máu đặc hơn, độ nhớt trong máu tăng lên, dễ gây thuyên tắc. Ảnh: sohu. Đừng bao giờ đợi đói mới ăn: Việc ăn uống không theo quy luật, không khoa học sẽ gây hại cho dạ dày, khiến khả năng miễn dịch của cơ thể giảm sút. Thông thường thực phẩm chỉ lưu lại trong dạ dày từ 4-5 tiếng đồng hồ, khi con người cảm thấy đói tức lúc này dạ dày của bạn đã rỗng từ lâu, dịch vị dạ dày đang "tự tiêu hóa" niêm mạc của mình. Ảnh: quanjing. Vì thế nhịn đói thường xuyên sẽ gây ra hiện tượng viêm loét dạ dày, nguy hiểm hơn có thể dẫn đến hạ đường khiến bạn bị ngất, thậm chí nặng có thể hôn mê. Ảnh: 360changshi. Không nên đợi đến lúc quá gấp mới đi vệ sinh: Việc đại, tiểu tiện là nhu cầu hoàn toàn bình thường của con người, tuy nhiên do nhiều lúc bận rộn hoặc vì một lý do tế nhị nào đó mà đợi đến lúc không thể chịu được chúng ta mới đi vệ sinh. Ảnh: bzw315. Nếu nhịn đại tiện chất cặn bã lưu lại trong đại tràng quá lâu sẽ khiến chất độc ngấm ngược lại cơ thể. Việc nhịn tiểu sẽ khiến nước tiểu lưu lại trong bàng quang lâu hơn, sẽ làm viêm nhiễm hệ bài tiết và lắng cặn, nghiêm trọng hơn sẽ ảnh hưởng đến chức năng của thận. Ảnh: fang. Vì thế hàng ngày nên tập đi vệ sinh đúng giờ cơ thể sẽ tạo phản xạ có điều kiện. Cho dù công việc của bạn có bận rộn đến đâu cũng nên 1-2 tiếng đi tiểu một lần, uống nước đầy đủ để cung cấp nước cho cơ thể, thuận lợi thải độc tố. Ảnh: 58pic. Đừng đợi mệt mới ngủ: Việc nghỉ ngơi và có một giấc ngủ ngon sẽ giúp hồi phục lại não bộ và năng lượng cho cơ thể. Nếu đợi đến khi cơ thể mệt hoặc thật buồn ngủ mới lên giường sẽ tạo thành thói quen ngủ muộn không tốt cho sức khỏe. Ảnh: vcg. Thói quen này không chỉ ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh, khiến suy nhược thần kinh, mà còn có thể gây ra các bệnh như cao huyết áp, các bệnh về tim mạch khác. Ảnh: vcg. Đừng đợi ốm mới đi khám: Hàng năm nên định kỳ đi kiểm tra sức khỏe toàn diện một lần, đây là cách bảo vệ sức khỏe tốt nhất dành cho mọi người, đặc biệt là người già. Ảnh: woshipm. Có rất nhiều bệnh nan y có thể đến với bất cứ ai, ngoài ra cũng có nhiều bệnh thông thường nhưng nếu không được chữa kịp thời cũng sẽ thành bệnh mạn tính, việc kiểm tra sức khỏe thường xuyên sẽ giúp bạn biết được tình trạng sức khỏe của mình để kịp thời can thiệp. Ảnh: 99.

