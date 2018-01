5 công thức làm đẹp đơn giản, hiệu quả với cây mướp

1. Lá mướp: Theo Đông y, thì lá mướp hương có vị ngọt tính chua mát và có tác dụng thanh nhiệt, tiêu viêm nên nó có thể dùng đắp lên da để điều trị mụn trứng cá sưng tấy và làm mờ các vết nám. Ảnh: thuocchuahoinach.com. Hái vài lá mướp hương non rồi đem rửa sạch và để ráo rồi giã dập vắt lấy nước. Dùng nước này thoa trực tiếp lên mặt ngày vài lần sẽ giúp cho da mềm mịn, sạch mụn và làm mờ dần các sắc tố trên da. Ảnh: dieuphunucan.vn. 2. Nhựa mướp: Trong nhựa mướp hương có chứa rất nhiều thành phần đây là các chất có tác dụng dưỡng da, làm mềm và sẽ giúp da chống lại các tác nhân có hại như là :tia cực tím, vi khuẩn… Vì vậy bạn có thể sử dụng nhựa mướp thoa ngoài da hàng ngày nhé. Ảnh: Sheis.vn. Lấy nhựa mướp hương bằng cách dùng kéo cắt ngang dây mướp, để phần dây mướp còn lại uốn cong lại, miệng cắt quay xuống đất, cắm vào một bình thủy tinh sạch và dùng keo dính dán kín miệng bình, chờ nhựa mướp hương chảy vào đầy bình thì đổi bình khác nhé. Ảnh: nhupvang.com. Sau đó, bạn lấy vải sợi nhỏ lọc nước mướp, rồi cho nhựa mướp hương đã lọc vào chai và để vào tủ lạnh dùng dần. Khi dùng, bạn nên cho thêm vào vài giọt tinh dầu thơm và một chút rượu; hàng ngày xoa nước mướp này lên da mặt, da mặt sẽ mịn màng. Ảnh: suckhoedoisong.vn. 3. Quả mướp. Quả mướp hương có vị ngọt, tính bình và có tác dụng thanh nhiệt giải độc nên bạn có thể sử dụng nấu món ăn hoặc đắp ngoài giúp cho điều hòa cơ thể, tránh mụn nhọt do nóng trong phát ra. Ảnh: laodong.vn. Chọn lấy một trái mướp non và đem rửa sạch giã nát cả vỏ, lọc lấy nước rồi thoa trực tiếp lên da mỗi ngày sẽ giúp cho da mịn màng, chống khô,giúp chống nhăn, chống viêm lỗ chân lông và còn có thể trị chứng mũi đỏ do uống nhiều bia rượu. Ảnh: biquyetlamdep.info. 4. Thân mướp: Thân mướp có tác dụng tiêu viêm nên rất tốt để đắp ngoài da để có thể ngăn chặn viêm da và làm sáng da, bảo vệ da luôn sạch sẽ nhờ có những hoạt tính chống khuẩn. Ảnh: chohoaonline.com. Cắt lấy một đoạn ngọn mướp non rồi đem rửa sạch, giã nát vắt lấy nước. Hàng ngày bạn dùng nước này thoa lên làn da có tác dụng làm nhuận da, trị nám và chống lão hóa. Ảnh: kenhphunu.vn. 5. Xơ mướp: Xơ mướp có vị ngọt và tính bình tác dụng thông kinh, thanh nhiệt,giúp lợi thủy, tiêu thũng nên có thể sử dụng bồi bổ bên trong giúp cho thanh nhiệt, mát da, nhuận da, điều hòa kinh nguyệt. Ảnh: Webtretho.com. Chọn lấy những quả mướp đã già tự khô ở trên giàn, rồi đem bỏ vỏ, bỏ hạt và bạn rửa sạch đem phơi khô nhé. Đem cắt xơ mướp thành từng khúc 1-2cm, sao vàng và tán thành bột mịn. Mỗi ngày đem hòa với nước uống 2-3 lần,với lượng dùng 8-10g/ngày. Ảnh: rachaelpontillo.com.

