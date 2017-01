5 bài thuốc từ ngó sen chữa xuất huyết hiệu quả

Ngó sen là vị thuốc quý, là thực phẩm ngon. Với kinh nghiệm dân gian, ngó sen có vị ngọt, tính bình không độc nấu chín thì có tính ôn và nó có tác dụng chủ yếu là cầm máu. Do vậy, có thể dùng nó chế nhiều thuốc chữa các bệnh xuất huyết, bổ huyết... Ảnh: Lazi. 1. Ngó sen, lê. Ngó sen tươi 1000g, lê tươi 1 quả, củ năn (mã thầy) 500g, mía tươi 500g, sinh địa 250g; tất cả ép lấy nước, ngày uống 3-4 lần, mỗi lần 1 chén con. Bài thuốc này dành cho những người bị bệnh máu không đông, máu khó đông. Ảnh: Baogiaothong. 2. Ngó sen, trứng gà, tam thất. Vắt một cốc ngó sen tươi lấy nước thêm ít nước lạnh và đun sôi, thêm vào 5g bột tam thất, 1 quả trứng gà, một ít muối và khuấy đều đun sôi để uống vào 2 bữa cơm hàng ngày. Bài thuốc có công dụng cầm máu, mát máu và tiêu đờm. Ảnh: Chuaviemxoang. 3. Ngó sen, táo tàu, cây tế thái. Dùng 60g rau tế thái tươi, 20g ngó sen tươi, 5 quả táo. Cho vào 2 bát nước và sắc lấy 1 bát. Ăn cái uống nước ngày 2 lần để chữa bệnh chảy máu cam, chảy máu chân răng do huyết hư, sinh nhiệt gây ra. Ảnh: Senngon. 4. Ngó sen, mật ong. Dùng ngó sen tươi ép lấy 150ml nước, cộng với 30g mật ong quấy đều và uống. Công dụng chữa khỏi bệnh chảy máu cam. Bài thuốc từ ngó sen này già trẻ đều dùng được, không phải kiêng kị gì. Ảnh: Giadinh. 5. Bánh bột nếp, ngó sen. Vắt một cốc ngó sen tươi, bột gạo nếp, đường trắng mối thứ 250g và cho thêm nước vừa đủ, nhào bột làm thành bánh hấp chín. Món ăn này có thể cầm máu tốt và còn có tác dụng chữa thổ huyết, đại tiện ra máu, chảy máu cam. Ảnh: Phunu. 6. Ngó sen, lá hẹ. Dùng 1 cốc nước ngó sen hòa cùng 1 cốc nước hẹ và hâm nóng để uống hết một lần. Công dụng của hỗn hợp nước này là thanh nhiệt, giải độc, điều hòa máu và cầm máu tốt. Ảnh: Ameovat. 7. Ngó sen, trắc bạch diệp. Dùng 500g ngó sen tươi, 100g trắc bạch diệp giã vắt lấy nước hòa với nước sôi uống mỗi ngày khoảng 3-4 lần. Bài thuốc này rất hữu hiệu cho những người bị xuất huyết dạ dày do dạ dày tích nhiệt, hoặc gan nóng ảnh hưởng đến dạ dày. Ảnh: Monngonmoingay. (Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trước khi sử dụng bài thuốc, bạn vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ).

