4 mối nguy hiểm rình rập trẻ ở trường học cha mẹ nên biết

Dùng vật nhọn trêu chọc bạn. Tình trạng này xảy ra rất thường xuyên. Những đứa trẻ không thể nào lường hết được hậu quả với những trò nghịch dại mà chúng gây ra như dùng bút hoặc thước để trêu chọc bạn. Ảnh: Khoinguyen. Ngày 16/12 vừa qua, một em học sinh tên là Nguyễn Thế L. cầm bút bi ném lên bàn trên, đúng lúc em Lê Hà Yến N. quay xuống và không may bị bút rơi trúng mắt. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình đã đưa Yến N. đến Bệnh viện mắt Trung ương (Hà Nội) kiểm tra. Tại đây, các bác sĩ khám, kết luận cháu N. bị thủng nhãn cầu, thủng giác mạc và có nguy cơ bị mù mắt trái. Ảnh: Gia Đình Việt Nam. Tại Trung Quốc đầu tháng 2 vừa qua, một em bé 5 tuổi ngã xuống đất cũng đã bị một cây bút chì đâm sâu vào mắt trái, gần vị trí mũi và xuyên thẳng vào não của bé khiến bé suýt mù mắt. Ảnh: Sina. Không chỉ ném bút bi trêu chọc bạn, các nam sinh còn có trò đặt thước và bút bi trên ghế ngồi khi bạn đứng lên trả lời để rồi lúc bạn ngồi xuống sẽ ngồi nhầm bút hoặc thước. Trò chơi này vô cùng nguy hiểm, nó có thể khiến thủng hậu môn và gây nhiều thương tích nặng nề khác. Ảnh: Flavor. Hạt nở. Hạt nở từng là loại đồ chơi đoạt danh hiệu đồ chơi của năm tại nước Úc năm 2007. Nhưng nó lại mang mối nguy hiểm khôn lường với các em học sinh trên toàn thế giới. Các công bố gần đây cho thấy, hạt nhựa chứa Diazo độc hại, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và có khả năng gây ung thư. Hơn nữa, hạt này gặp nước có thể nở gấp 300-400 lần dễ gây ngạt thở. Ảnh: Canhsattoancau. Tại Việt Nam, năm 2014, 3 học sinh tại trường Tiểu học Lê Hồng Phong (Tây Ninh) cũng bất tỉnh khi nuốt hạt nhựa nở. Năm 2007, 26 học sinh và giáo viên của Trường THCS Quảng Phong (Thanh Hóa) cũng đã nhập viện cấp cứu vì hít phải khí từ hạt nhựa. Ảnh: Thoibao. Chong chóng sắt. Loại đồ chơi có xuất xứ từ Trung Quốc được bán với giá chỉ 3-5 ngàn đồng/chiếc, với nhiều mẫu mã và màu sắc. Cách chơi giống như trò chơi con cù ngày xưa, chỉ cần giật nhẹ tay cầm bằng nhựa, cánh chong chóng bằng sắt dát mỏng bay xa rồi rơi xuống quay tít. Ảnh: Ohxinh. Điều đáng nói là, để chóng chóng quay đều thì phải đưa lên ngang tầm khuôn mặt, cánh sắt rất dễ bay vào mặt, vào mắt gây nguy hiểm. Đã có trường hợp cánh chong chóng sắt cứa vào lòng bàn tay hay chong chóng va vào đầu trẻ khác gây u đầu chảy máu. Ảnh: Vietq. Trò nhảy dây người. Không những những học sinh nhỏ tuổi, những em lớp lớn cũng có những trò chơi dại dột. Năm trước, một clip có độ dài 30 giây quay lại cảnh nhiều học sinh nam mặc đồng phục tham gia trò chơi “nhảy dây người” vô cùng nguy hiểm khiến các bậc phụ huynh lo lắng. Ảnh cắt từ clip. Hai học sinh nam, một cầm tay, một cầm chân đu đưa cơ thể bạn lia lịa để những học sinh khác nhảy qua. Tất cả hò reo thích thú mà không hề nghĩ đến hậu quả nếu chẳng may tuột tay đánh rơi bạn hay chẳng may nhảy vào người bạn. Nhóm nam sinh còn thường có trò chơi bê bạn gái đưa ra ngoài lan can hết sức nguy hiểm. Ảnh: Ngoilaodong.

