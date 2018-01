4 dưỡng chất "cứu tinh" cho làn da vào mùa đông

Vitamin C

Đây là dưỡng chất không thể thiếu, khi chọn mỹ phẩm bạn nên chọn sản phẩm có chứa thành phần vitamin C. Vì vitamin C sẽ mang đến cho bạn làn da tươi trẻ, cho phép cải thiện màu da và vẻ bề ngoài của da. Bạn sẽ trở nên tươi trẻ hơn với làn da mịn màng và mượt mà. Ngoài ra, vitamin C còn hoạt động giúp bảo vệ làn da chống lại các tia UVB và giúp bạn ngăn ngừa các nếp nhăn hay các vết nám, tàn nhang.

Vitamin E

Vitamin E từ lâu được coi là thần dược trong việc chăm sóc da . Vitamin E có công dụng tái tạo các tế bào da bị tổn thương, giúp các mô da tránh được các tác nhân gây oxi hóa, giúp làm chậm quá trình lão hóa cho da và dưỡng da hiệu quả. Ngoài ra, vitamin E còn trị quầng thâm nếp nhăn ở vùng da mắt, làm mờ sẹo, mờ vết thâm do mụn. Vì vậy, vitam E cũng là một thành phần không thể thiếu khi bạn chọn mỹ phẩm.

Vitamin E. Ceramide



Ceramide là một loại lipid đặc biệt được tìm thấy hầu hết ở màng tế bào, vai trò quan trọng là chất truyền tín hiệu tế bào. Nếu mất ceramides sẽ làm cho da bị khô, thô ráp và ngứa hình thành nhiều nếp nhăn.

Ceramide là một thành phần quan trọng và có mặt ở hầu hết các sản phẩm dưỡng da, nó có công dụng lớn trong việc tạo một lớp rào chắn bảo vệ làn da và giúp da tránh khỏi tình trạng mất nước, bởi tính năng dưỡng ẩm, ngăn chặn và điều trị lão hóa da, duy trì sự dẻo dai, khỏe mạnh trên da. Chiết xuất Ceramide sẽ giúp thấm nhanh qua da mà không để lại bã nhờn. Đây là dưỡng chất hỗ trợ da chống lại các tác nhân gây hại như tia cực tím.

Ngoài ra, Ceramide còn có mặt trong các thục phẩm chức năng ở các nước có khí hậu lạnh. Họ thường sử dụng các viên nén như một liệu pháp chăm sóc da nhằm tránh tình trạng mất nước trên da.

Khi mua các mỹ phẩm dưỡng da khô bạn nên chú ý có thành phần Ceramide trong sản phẩm.

Retinol

Retinol là một trong những dạng được sử dụng nhiều nhất của vitamin A. Trong ngành công nghiệp mỹ phẩm Retinol được sử dụng trong các sản phẩm chống lão hóa cho da, vitamin A sẽ thấm vào da và tăng quá trình tái sinh tế bào da. Ngoài ra, retinol còn giúp làm mềm bề mặt da, làm tăng sản xuất collagen và kết quả là làn da của bạn sẽ sáng hơn và nếp nhăn sẽ mờ đi.