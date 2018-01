3 mẹo trang điểm giúp mắt long lanh “chuẩn” sao Hàn

Không còn xa lạ gì với phong cách make-up của người Hàn cả. Họ thường chọn hướng trang điểm trẻ trung, "ăn gian" độ tuổi vì thế những gam màu nhẹ nhàng, nữ tính luôn xuất hiện trong danh sách "Must try" của những tạp chí làm đẹp. Việc am hiểu đôi mắt và chọn hướng trang điểm phù hợp với nó là điều hết sức quan trọng. Hầu như đôi mắt chính là bước trang điểm quan trọng nhất và không phải ai cũng thực hiện được.

Ảnh minh họa

Thật ra cách đánh mắt của con gái Hàn rất đơn giản, họ thường tập trung trang điểm vào phần đuôi mắt để tạo điểm nhấn, làm mắt trông sâu và to hơn. Chúng ta cùng tham khảo qua cách trang điểm của họ nhé!

- Bước 1: Phủ một lớp kem lót cho mắt, để màu mắt lên chuẩn hơn.

- Bước 2: Dùng cọ đánh một lớp màu nền cho cả bầu mắt và một ít phủ dưới bọng mắt.

- Bước 3: Tạo điểm nhấn ở đuôi mắt bằng một gam màu tương tự nhưng màu đậm hơn.

- Bước 4: Kẻ một đường mảnh eyeliner cho mắt (chú ý màu eyeliner càng gần màu tóc thì càng tốt).

Để giúp mắt đẹp hơn khi trang điểm, chúng ta không thể bỏ qua những bí quyết cơ bản này. Chỉ với những lưu ý nho nhỏ, thì đôi mắt Hàn Quốc của bạn sẽ long lanh hơn bội phần.

Che khuyết điểm cho đôi mắt

Tại sao phải che khuyết điểm? Nếu bạn không muốn quầng thâm còn nổi bật hơn cả lớp make-up bạn đã kì công chuẩn bị cho mắt thì Eva.vn khuyên bạn nên thủ sẵn cho mình một lớp che khuyết điểm hoàn hảo.

Kẻ lông mày sắc nét

Có vẻ nghe chẳng liên quan gì đến đôi mắt của bạn, thế nhưng thực chất một đôi lông mày được tỉa tót gọn gàng sẽ có khả năng tôn lên vẻ đẹp của đôi mắt bạn hơn.

Đừng quên kẹp mi, chuốt Mascara!

Không phải ai cũng sở hữu hàng lông mi dày và cong vút. Chăm chút cho bước cuối cùng này, sẽ giúp đôi mắt trông to hơn, quyến rũ ánh mắt người nhìn hơn.