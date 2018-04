3 loại nõn lá chữa bệnh “thần kì” ít người biết

1. Một búp ổi non - đa công dụng:

Trị viêm dạ dày, ruột cấp và mãn tính: Chuẩn bị 1 nắm búp ổi non, gừng tươi 6-9g, một ít muối ăn, trộn đều và vò nát tất cả, sao cho chín rồi sắc uống. Ảnh: Globalpeacelife.com.vn. Trẻ em tiêu hóa không tốt: Lấy 30g búp ổi, tây thảo 30g, hồng trà 1-12g, gạo tẻ sao thơm 15-30g, sắc với 1.000ml nước, cô lại còn 500ml, cho thêm 1 ít đường trắng và muối vào, trộn đều lên là dùng được. Uống mỗi ngày: nếu trẻ từ 1 – 6 tháng tuổi thì dùng 250 ml, 1 năm tuổi trở lên thì dùng 500 ml, chia uống vài lần trong ngày. Ảnh: blogchiem.net. Tiêu chảy: Búp ổi hoặc vỏ ổi dộp khoảng 20g, búp vối 12g, búp hoặc nụ sim 12g, búp chè 12g, gừng tươi 12g, rốn chuối tiêu 20g, hạt cau già 12g, sắc đặc uống. Ảnh: mecon.vn. Mụn nhọt mới phát: Búp ổi non và lá đào lượng vừa đủ, rửa sạch, giã nát rồi đắp lên vùng tổn thương. Ảnh: cachdieutrimuntrungca.com. 2. Nõn táo ta: Chữa bệnh đường miệng: Lấy nõn táo ta tươi nghiền và đun lấy dịch chiết, thêm chút muối rồi ngậm súc miệng, giúp ngừa viêm họng, làm sạch khí quản, chữa viêm nhiễm hầu họng và chứng rát lưỡi do ăn quá nhiều trái cây chua. Ảnh: adiva.com.vn. Bị mụn nhọt lâu ngày không khỏi, mưng mủ: Lấy bông thấm cồn rồi lau nhẹ mụn để sát trùng. Hái khoảng 50g nõn táo ta tươi. Rửa sạch và để ráo nước. Ảnh: onlinehealthspot.org. Giã nhuyễn lá táo với một ít muối ăn (muối cục hoặc muối tinh đều được). Đắp cả nước và bã lên mụn nhọt và băng lại. Ngày làm 2 lần, mỗi lần thay nhớ rửa sạch mụn bằng cồn. Thực hiện liên tục khoảng 2-3 ngày mụn sẽ tự rút mủ và tan mất. Ảnh: healthplus.vn. 3. Nõn tre. Chữa miệng lưỡi lở loét: Búp tre 15-20g, sinh địa 10g, mộc thông 10g, cam thảo 8g, sắc nước uống thay nước trong ngày. Ảnh: vnestilo.com. (Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, trước khi sử dụng bài thuốc, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ).

