3 loài hải sản này mà rang với me thì ngon hết chỗ nói

1. Cua đồng rang me. Nguyên liệu: Cua đồng, hạt điều đỏ, bột năng, me chín, bột canh, tiêu, muối đường, tỏi, dầu ăn. Cua đồng rửa sạch, lấy hết phần gạch trên mai cua cho ra một cái bát nhỏ. Riêng phần thân và những cái chân nhỏ còn lại của cua thì bẻ làm 2 nửa. Ảnh: baomoi.com. Ướp cua với tiêu, muối, đường, mì chính, và dầu ăn, tỏi đã làm sạch vỏ và băm nhuyễn. Lấy 50g me chín cho vào nước ấm dầm nát, bỏ hạt và xác me đi. Sau đó, cho thêm đường, bột canh, bột ngọt, nước mắm, hòa tan để riêng ra một chỗ. Ảnh: pasgo.vn. Cho dầu ăn vào chảo, cho hạt điều vào đảo nhanh và bắc xuống, cho ra đĩa. Cho dầu ăn vào chảo, bật lửa vừa. Sau đó, cho tỏi đập dập vào phi vàng lên, cho thêm gạch cua vào xào sau đó bắc xuống. Ảnh: lamchame.com. Cho nước me, bột năng hòa tan, nước hột điều đỏ vào, cho thêm chút nước mắm, muối, bột ngọt. Sau đó cho cua vào trộn đều lên cho thân cua và càng cua ngấm hết gia vị. Ảnh: youtube.com. Bắc lên bếp bật lửa vừa và bắt đầu rang lên. Khi thấy gạch cua đổi sang màu đỏ là chín. Lúc này nước me cũng sền sệt. Món hải sản rang me này kèm với chút rau rất ngon. Ảnh: Lamsao.com. 2. Sò huyết rang me. Nguyên liệu: Sò huyết, me hột, đường, ớt sừng, tương, tỏi, dầu ăn. Sò huyết chà sạch, luộc sơ qua, vớt ra để ráo. Ảnh: blogmonanviet. Cho me, đường, chút nước, bóp nhẹ tay, lọc lấy nước, bỏ hạt. Đặt chảo lên bếp, cho dầu ăn vào, phi thơm tỏi, trút sò vào xào, nêm hỗn hợp nước me đường, ớt sừng, tương ớt, nước mắm. Tiếp tục xào cho đến khi thấy nước me quẹo lại, sò mở nắp là được. Ảnh: meohaybotui.com. 3. Tôm rang me. Nguyên liệu: Tôm, me khô, hành lá, rau ngò, nước mắm, đường, muối, tiêu, hạt điều tạo màu và tỏi. Ướp tôm với nửa thìa cà phê muối cùng chút hạt tiêu trong khoảng 15 phút. Ảnh: Hasasa.vn. Me đổ ra bát, dầm với ba thìa súp nước nóng cho me tan thì gạn lấy nước cốt me, bỏ hột me đi. Làm nóng hai thìa cà phê dầu ăn trong nồi hoặc chảo, đổ ít hạt điều vào đảo khoảng 2 phút để tạo màu cho đẹp. Ảnh: GiaDinh.TV. Vớt hạt điều bỏ đi, cho tỏi vào phi thơm. Đổ tôm vào xào chín rồi cho ra đĩa, để riêng. Vẫn dùng chảo đã xào tôm, bạn đổ nước cốt me vào, thêm vào khoảng hai thìa cà phê nước mắm và hai thìa cà phê đường. Ảnh: ahaisan.com. Đun sôi đến khi nước xốt me sánh đặc thì bạn nêm nếm lại tùy theo khẩu vị. Nhanh tay đổ tôm vào đảo cho nước xốt bám đều lên tôm. Thêm hành lá và rau ngò đã thái nhỏ vào đảo đều rồi tắt bếp. Lấy tôm ra đĩa, dùng nóng với cơm. Ảnh: ToiVaoBep.Org.

