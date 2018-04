3 cách biến cơm thành đặc sản ngon lẫy lừng đất Việt

1. Cơm lam. Nguyên liệu: Gạo nếp, ống tre, lá chuối, gừng nhỏ, nước dừa tươi, muối, rơm hoặc than củi. Gạo nếp ngâm 4-6 tiếng đồng hồ, rửa sạch rồi để ráo nước. Ảnh: toinayangi.vn. Trộn đều gạo với một chút muối, gừng giã nhỏ. Cuộn lá chuối lại và bịt kín một đầu các ống nứa lại. Đổ gạo vào các ống nứa. Cho nước dừa tươi vào ống nứa, đổ ngập gạo là được. Cuộn tiếp một cái lá chuối nữa bịt đầu còn lại của ống nứa rồi đem nướng dưới than hoa. Ảnh: tourdulichmienbac.com. Ống nứa có khói mùi thơm thì nghĩa là cơm đã chín nhé. Để các ống nứa nguội bớt, dùng dao chẻ bỏ lớp ngoài của ống nứa chỉ để một lớp lạt giang mỏng bên trong mà thôi. Khi ăn các bạn chặt nhỏ ống nứa ra, tách lấy cơm ở bên trong ăn kèm với muối vừng, thịt lợn hay thịt gà. Ảnh: monngonanlien.com. 2. Cơm lá sen. Nguyên liệu: Gạo, hạt sen tươi, đậu Hà lan, cà rốt, nấm đông cô, thịt lợn nạc, tôm khô, lạp xưởng, lá sen tươi, tỏi, gia vị, cốm non. Gạo vo sạch, nấu thành cơm như bình thường. Ảnh: VnNgon.com. Đậu Hà Lan và hạt sen rửa sạch rồi luộc cho mềm, dừa tươi nạo cho tơi ra, chần qua với nước sôi rồi để ráo. Thịt nạc để nguyên miếng rồi ướp gia vị vào, một chút muối, đường cát, hạt nêm, mì chính, rồi rán chín, để nguội rồi thái hạt lựu. Ảnh: aFamily.vn. Bắc chảo lên, cho dầu vào và đợi khi dầu nóng và thả hành khô vào phi vàng thơm. Sau đó bạn cho tôm, thịt nạc, đậu Hà Lan, hạt sen, nấm, dừa tươi vào chảo, đảo qua rồi nêm gia vị vào, một ít muối ăn, mì chính, hạt nêm, tiêu xay, ớt sừng băm nhỏ, nước mắm rồi đảo lại cho đều đến khi các nguyên liệu được hòa quyện với nhau. Ảnh: Cookstar.asia.com. Cho cơm và cốm vào chảo nhẹ tay đảo qua một vài lần nữa. trải lá sen ra một mặt phẳng, cho cơm vào ở giữa, nhẹ nhàng gói lại các góc rồi mang đi hấp cách thủy trong vòng 5 phút là xong. Ảnh: tin247.com. 3. Cơm niêu. Nguyên liệu: Gạo ngon, dừa nạo, nước cốt dừa, muối, lá dứa. Trộn gạo với nước cốt dừa và muối đường. Cho thêm lá dứa vào rồi đổ tất cả vào một chiếc xửng, trải đều gạo ra. Ảnh: tunaucom.edu.vn. Sau đó, cho nước vào trong niêu và đun trên lửa hồng từ rơm rạ, củi khô, hoặc có thể dùng than để thay thế. Đợi đến khi nước sôi lên thì cho xửng gạo đã chuẩn bị trước đó vào và đậy nắp lại. Ảnh: amthuc.dendau.vn. Trong quá trình nấu cần thỉnh thoảng mở nắp niêu và khuấy đều cho cơm tơi. Đến khi cơm bắt đầu chín dẻo và bốc mùi thơm của lá dừa thì hạ lửa nhỏ lại cho cơm chín hoàn toàn. Khi ăn thì dùng đũa cả để xới cơm và bới cơm ra bát để đảm bảo độ xốp cho cơm. Ảnh: AmThuc365.vn.

