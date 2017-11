2 cách đơn giản để lục lại tin nhắn Facebook dù đã bị xóa sạch

Chồng em đi ngoại tình các mẹ ạ. Lão đã xin lỗi, hứa hẹn, thề thốt vì không muốn mất vợ con nhưng em vẫn thấy không yên tâm. Buổi tối chờ lão ngủ say, em lén lấy điện thoại vào kiểm tra tin nhắn Facebook thì thấy lão đã xóa sạch, còn xóa cả tin nhắn của em luôn cơ. Thế nên em càng điên máu, không có gì thì sao phải xóa phải không các mẹ?

May mắn thế nào, em lại được thằng em làm về IT chỉ cho cách đọc lại được tin nhắn đã xóa trên Facebook. Tối về chờ chồng ngủ say, em lén vào Facebook kiểm tra và chỉ 3 phút sau là mọi "tang chứng vật chứng" lồ lộ ra hết. Lão vẫn nhắn tin với nhỏ kia các mẹ ạ. Hic. Em chán lắm luôn, chưa biết giải quyết thế nào nhưng ít ra em còn biết được sự thật chứ không phải sống trong "giả dối".

Mẹ nào muốn kiểm tra tin nhắn đã xóa của chồng hoặc tìm lại tin đã lỡ xóa thì làm thử nha, đảm bảo thành công 100%.

1. Sử dụng tính năng lưu trữ tin nhắn

Bước 1: Đầu tiên, chị em cần đăng nhập vào tài khoản Facebook cá nhân.

Bước 2: Sau khi tiến hành đăng nhập, để phục hồi tin nhắn Facebook đã xóa, các mẹ hãy lựa chọn biểu tượng tin nhắn và bấm vào “Xem tất cả”.

Bước 3: Trong danh sách tin nhắn hiện có, chị em bấm vào biểu tượng như trong hình rồi chọn "Đã lưu trữ". Đây là nơi chứa các tin nhắn được lưu trữ, đã xóa trên Facebook. Bước 4: Ngay trong phần "Đã lưu trữ" này, toàn bộ nội dung mà các mẹ đã lưu sẽ được xem tại đây, lúc này bạn có thể bỏ lưu trữ hoặc xóa tin tùy theo ý muốn.

Cách 2: Sử dụng bản sao dữ liệu Đây là cách thứ 2 để khôi phục tin nhắn đã xóa trên Facebook. Cách này không chỉ giúp các mẹ lấy lại tin nhắn mà còn rất nhiều thông tin khác, bao gồm cả các bài viết đã từng xuất hiện trên tường nhà. Bước 1: Chị em hãy bấm vào biểu tượng mũi tên, chọn "Cài đặt" --> "Chung" rồi lựa chọn "Tải xuống bản sao dữ liệu Facebook"như hình dưới. Bước 2: Bấm vào "Tải về bản lưu trữ" để bắt đầu quá trình phục hồi tin nhắn đã xóa trên Facebook.



Bước 3: Sau đó, facebook sẽ thông báo về tình trạng hiện tại và gửi thông tin vào email đang kết nối với facebook đó ngay lập tức

Bước 4: Trong mail gửi đến sẽ thông báo đôi khi sẽ phải mất vài ngày để Facebook thu thập lại thông tin và gửi lại dữ liệu cuối cùng, các dữ liệu đấy sẽ bao gồm cả tin nhắn đã xóa trên Facebook.

Do đó nếu chưa nhận được mail ngay, chị em nên kiểm tra hòm thư điện tử của chồng mỗi ngày cho đến khi lấy lại tin nhắn đã xóa trên Facebook.