15 thực phẩm vàng cho sức khỏe mùa thu

Tuy thời tiết đẹp nhất trong năm nhưng chính vì sự chệnh lệch quá lớn giữa nhiệt độ sáng sớm, ban đêm và buổi trưa nên là điều kiện thuận lợi cho nhiều loài bệnh gia tăng. Để bảo vệ sức khỏe của mình, ngoài việc tăng cường tập thể dục bạn cũng nên chú ý đến chế độ cân bằng dinh dưỡng bằng việc bổ sung các thực phẩm vàng cho sức khỏe mùa thu dưới đây. Ảnh:xuexila. 1. Lúa mì và lúa mạch: các sản phẩm làm từ lúa mì, lúa mạch đều có tác dụng chống ung thư, ngăn ngừa sự tổn hại của các tia bức xạ lên cơ thể người. Vì thế đây là sản phẩm hoàn hảo để bổ sung vào thực đơn các món ăn mùa thu của bạn. Ảnh: sdprice. 2. Rong biển: là thực phẩm giàu protein, cellulose, vitamin và khoáng chất, có thể thúc đẩy tuần hoàn của màng tế bào. Rong biển cũng giàu chất xơ, axit xơ, có thể bảo vệ cơ thể khỏi tia bức xạ. Ảnh: zsyaojun 3. Tỏi và hành: hành tỏi vốn đã được coi là thần dược thiên nhiên dành cho sức khỏe bởi có rất nhiều công dụng chữa bệnh hiệu quả. Ăn hành tỏi thường xuyên giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể, kháng khuẩn, chống nấm, ngừa ung thư, giảm cholesterol. Ảnh: fx2.cn. 4. Ớt: tăng cường sự trao đổi chất trong cơ thể, giải phóng năng lượng dư thừa, tránh bị béo phì, thúc đẩy tuần hoàn máu và oxy trong cơ thể. Trong mỗi bữa ăn kèm một chút ớt sẽ giúp bạn kích thích vị giác, cảm thấy dễ chịu, sảng khoái. Ảnh: quanjing. 5. Trái cây: các loại trái cây như: dâu tây, anh đào, nho và táo chứa acid ellagic một chất chống ung thư cao, cho nên ở một mức độ nhất định nào đó thường xuyên ăn những hoa quả này có thể giúp ngăn ngừa các tế bào ung thư xâm nhập cơ thể người. Ảnh: tooopen. 6. Gừng: giúp kích hoạt hệ thống miễn dịch của cơ thể, có thể giảm ho, giảm đau, hạ sốt hiệu quả. Ngoài ra gừng còn có chức năng kháng khuẩn rất tốt, điều trị cảm lạnh và cảm cúm hiệu quả . Ảnh: ipadown 7. Việt quất: mỗi ngày ăn một chút việt quất sẽ rất có lợi cho sức khỏe của bạn. Bạn có thể dùng việt quất làm đồ ăn vặt hoặc cho vào sữa chua ăn kèm vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng. Ảnh: qnong. 8. Các chế phẩm từ sữa: không chỉ cung cấp nguồn canxi dồi dào mà còn chứa nhiều protein, vitamin (bao gồm vitamin D) và khoáng chất. Đây chính là những thành phần quan trọng chống loãng xương. Các sản phẩm sữa ít chất béo là những món ăn nhẹ tốt nhất bởi vì chúng chứa không chỉ các carbohydrate mà còn giàu protein, ngoài việc giúp chắc khỏe xương mà còn giúp bạn có một vóc dáng hoàn hảo. Ảnh: vcg. 9.Dầu cá: một số loài cá biển như cá hồi, cá ngừ chứa một lượng lớn axit béo Omega-3. Axit béo này có thể chống lại bệnh tật, giảm mỡ máu, nhưng lại có thể ngăn ngừa hemagglutination liên quan đến bệnh tim và bệnh tim. Ảnh: pclady. 10. Các loại rau xanh như rau chân vịt, cải xoăn, cải bắp và rau diếp... đều chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất, beta-caroten, vitamin C, axit folic, sắt, magiê, carotenoid, chất chống oxy hoá. Một nghiên cứu của Harvard cho thấy, thường xuyên ăn các thực phẩm có chứa magiê cao như rau bina, có thể làm giảm khả năng mắc bệnh tiểu đường tuýp 2. Ảnh: vodjk. 11. Khoai lang: bạn nên thêm khoai lang vào chế độ ăn kiêng của bạn bởi thực phẩm này chứa nhiều chất chống oxy hoá, chất phytochemicals, beta-carotene, vitamin C và E, folic acid, canxi, đồng, sắt và kali. Khoai lang giúp tăng cường tiêu hóa, nơi các chất chống oxy hoá đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc ngăn ngừa các bệnh tim mạch và ung thư. . Ảnh: tech-food.com. 12. Cà chua: mùa thu những quả cà chua chín đỏ vừa hấp dẫn vừa chứa nhiều chất lycopene – một chất chống oxy hoá có thể giúp ngăn ngừa một số bệnh ung thư nhất. Ngoài ra, cà chua chín cũng cung cấp rất nhiều vitamin A, vitamin C, kali, và phytochemicals, có thể ăn sống cà chua, trộn salat, xay sinh tố hoặc nấu chín với các loại thực phẩm khác. Ảnh: 58pic 13. Họ nhà đậu: loại thực phẩm này giàu chất dinh dưỡng, đạm thực vật, protein chất lượng cao, axit folic, chất xơ, sắt, magiê và một lượng nhỏ canxi. giúp bạn giảm nguy cơ bị ung thư, giảm lượng cholesterol trong máu và triglyceride và ổn định lượng đường trong máu. Ảnh: cbike. 14. Các loại hạt: giàu chất béo lành mạnh, giúp giảm cholesterol, ngăn ngừa bệnh tim mạch. Ngoài ra, các loại hạt chứa nhiều protein, chất xơ, selen, vitamin E và vitamin A, rất thích hợp cho người ăn chế độ kiêng. Ảnh: oeeee. 15. Trứng: chứa hàm lượng protein chất lượng cao, ngoài ra cũng chứa carotenoid, lutein, choline và xeanthin. Choline là một chất dinh dưỡng cần thiết, đặc biệt là đối với phụ nữ mang thai. có thể tăng cường sức khỏe của mắt, giúp ngăn ngừa thoái hoá điểm vàng liên quan đến tuổi tác cũng như ngăn ngừa chứng mù lòa của người cao tuổi. Ảnh: vcg.

