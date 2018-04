15 loại thực phẩm ăn no mà không lo béo

Bắp rang bơ: Nếu bạn chiên bỏng ngô mà không có bơ và đường (ví dụ như với một ít muối), nó sẽ trở thành thực phẩm ăn no mà không sợ béo. Với một bát bỏng ngô này chỉ chứa 31 kcal. Cần tây: Thân cây cần tây là 95% nước. Chúng giúp bạn giảm cân thừa và giải độc cho cơ thể nhờ vào tác dụng lợi tiểu. Cà tím: Một xuất cà tím nướng không có dầu chứa khoảng 24 kcal, vì vậy bạn có thể thưởng thức rau này mà không có bất kỳ hạn chế nào. Cam, bưởi và quýt: Nhiều loại trái cây được khuyến cáo không nên ăn nếu bạn muốn giảm cân, nhưng trái cây có múi là một ngoại lệ ở đây. Chúng chứa nhiều chất như chất xơ, flavonoid và vitamin C. Các chất này làm cho bạn cảm thấy ngon miệng, giúp tiêu hóa, gan, và da của bạn và giúp bạn khỏe mạnh hơn. Dưa hấu: Với 60-70 kcal mỗi lát, bạn có thể ăn chúng mỗi ngày. Loại quả này này giúp bài tiết chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể bạn và làm cho bạn cảm thấy no.Rong biển: Tảo(laminaria), là nguồn cung cấp iốt, giúp chức năng tuyến giáp của bạn bình thường và ngăn ngừa bạn tăng cân. Quả bí: Một phần quả bí chứa khoảng 42 kcal. Nó bình thường hóa tỷ lệ muối/nước của bạn, cải thiện chức năng ruột và cũng có thể được sử dụng để giảm năng lượng của các món ăn chính. Quả bí: Một phần quả bí chứa khoảng 42 kcal. Nó bình thường hóa tỷ lệ muối / nước của bạn, cải thiện chức năng ruột và cũng có thể được sử dụng để giảm năng lượng của các món ăn chính. Rễ củ cải đỏ: là một nguồn dinh dưỡng chứa nhiều mangan. Nó giúp đốt cháy chất béo, điều chỉnh lượng đường trong máu của bạn. Một phần trung bình chỉ là 40 kcal. Trứng: Bạn có thể ăn chúng bất cứ lúc nào trong ngày, ngày cả vào ban đêm mà không sợ bị tăng cân. Quả dứa (thơm): Loại quả này là người bạn tốt nhất của những ai đang giảm cân. Các bromelain chứa trong dứa tích cực phân tách chất béo và giúp chuyển hóa protein. Táo và mận: Một quả táo chỉ có 50 kcal. Nó làm cho bạn cảm thấy no và điều chỉnh tiêu hóa của bạn. Mận giàu vitamin C và kali, duy trì tim và mạch máu. Rau xà lách: Salad là một nguồn axit folic tuyệt vời, và bạn có thể ăn nó với số lượng lớn, một lá rau diếp là 3 kcal. Cà rốt, dâu tây và việt quất: Cà rốt giàu vitamin C, chất xơ cũng là thuốc lợi tiểu, giúp loại bỏ lượng nước dư thừa. Dâu tây rất bổ dưỡng và giúp tiêu hóa cũng như hệ thống tim mạch của bạn. Cải bắp: Các loại rau là món ăn tuyệt vời cho những người muốn giảm trọng lượng cơ thể. Một phần của cải băm nhỏ chỉ khoảng 7 kcal. Dĩ nhiên, bạn không nên ăn bắp cải và súp lơ quá nhiều vì chất dinh dưỡng của chúng là kẻ thù với iốt, nhưng bạn có thể sử dụng vài lần một tuần.

