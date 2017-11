12 lợi ích ngạc nhiên của trà đen bạn chưa từng nghe

Điều trị vết thương: Chất tanin có trong trà đen hoạt động như chất làm se để ngăn ngừa chảy máu từ những vết thương hở. Nhẹ nhàng ấn một túi trà lọc đã ướt trên vùng bị ảnh hưởng để cầm máu và giảm bớt sự sưng tấy. Tuy nhiên, nếu bạn nhận thấy bất cứ dấu hiệu nhiễm trùng nào, hãy đến bệnh viện để được kiểm tra. Khử mùi hôi chân: Trà đen là một trong những biện pháp khắc phục hiệu quả nhất cho mùi chân. Axit tannic trong trà đen có khả năng giết chết vi khuẩn và làm khít các lỗ chân lông, nó có thể giúp đôi bàn chân của bạn ra mồ hôi ít hơn. Tận dụng lợi ích này bằng cách ngâm chân trong chén trà đen hàng ngày. Trà đen có chứa axit tannic làm giảm co lại các mô sưng tấy và giúp ngăn ngừa chảy máu nghiêm trọng. Nếu bạn bị sưng nướu răng, hãy ấn trực tiếp túi trà đen vào đó để chữa bệnh. Bạn cũng có thể sử dụng trà như nước súc miệng để cải thiện sức khỏe của nướu răng. Tăng cường hệ thống miễn dịch: Các nhà khoa học tại Đại học Tufts đã so sánh chỉ số ORAC của trà với 22 loại rau. (ORAC dùng để chỉ công suất Oxygen Radical Absorbance, đo lường tổng lượng chất chống oxy hoá của thực phẩm và các chất hoá học khác: Điểm ORAC cao hơn, khả năng chống oxy hoá của nó càng cao). Trà đen vượt qua các loại trái cây và rau quả hàng đầu. Uống trà đen hàng ngày để có được lợi ích tối đa cho sức khoẻ của bạn. Làm dịu mắt bị kích thích: Đau khổ vì khô và ngứa mắt? Ngâm hai túi trà đen với nước ấm trong mười phút. Bỏ bớt chất lỏng dư thừa và đặt trà túi lọc vào mắt của bạn để làm dịu sự kích ứng và giảm viêm. Những biện pháp khắc phục nhà cho đôi mắt bị dị ứng này rất hữu ích và dễ làm. Ngăn ngừa cảm lạnh: Giống như nhiều phương thuốc chữa cảm lạnh khác, flavonoid và caffein trong trà đen đã được chứng minh có thể ngăn cản sự phát triển của virus herpes gây cảm lạnh hay nhiễm trùng đường hô hấp. Chống dị ứng: Trà có nhiều chất flavonoid, là những chất hoá học thực vật chống lại chứng viêm và dị ứng. Nhâm nhi một vài tách mỗi ngày sẽ giúp bạn làm giảm các triệu chứng dị ứng. Trị mẩn ngứa: Bạn vô tình tiếp xúc với cây dại bên đường hay bị côn trùng đốt gây mẩn ngứa. Bạn có thể lấy trà túi lọc cho vào một bồn tắm đầy nước ấm. Các axit tannic trong trà giúp tiết ra sẽ làm giảm viêm và ngứa. Giảm viêm kết mạc: Viêm kết mạc khiến mắt bị đỏ và sưng. Nếu bạn mắc phải tình trạng này, đặt một túi trà đen ấm và ướt trên mắt trong 5 phút, tiếp theo là một túi trà đã làm mát trong 2 phút. Chất tannin trong túi trà sẽ làm giảm sưng. Lặp lại vài lần trong ngày để loại bỏ vấn đề này. Tannin trong trà đen làm se màng nhầy trong ruột, giúp cơ thể hấp thụ chất lỏng và làm dịu viêm đường ruột. Chọn trà đen không có caffein để có được những lợi ích tốt nhất. Nếu bạn thích, bạn có thể làm ngọt trà bằng mật ong khi uống, đấy một phương thuốc tự nhiên hữu ích khi bị tiêu chảy. Trị mụn nhọt: Da bị mụn nhọt do vi khuẩn tụ cầu và thường xuất hiện trên mặt, cổ, vai, nách và mông. Để làm dịu da và loại bỏ mụn trứng cá hãy thử áp túi trà ấm lên vết thương hay tắm với trà đen; tannin tự nhiên của nó có tính chất kháng khuẩn sẽ giúp chữa lành. Bệnh trĩ: Nếu bạn đã trải qua tình trạng đau đớn do trĩ gây ra, hãy đặt một túi trà đen ấm và ẩm ướt trực tiếp lên những chỗ sưng tấy đau đớn. Axit tannic sẽ giúp làm giảm sưng, cộng với hành động làm se của nó sẽ giúp ngăn chặn chảy máu.

Điều trị vết thương: Chất tanin có trong trà đen hoạt động như chất làm se để ngăn ngừa chảy máu từ những vết thương hở. Nhẹ nhàng ấn một túi trà lọc đã ướt trên vùng bị ảnh hưởng để cầm máu và giảm bớt sự sưng tấy. Tuy nhiên, nếu bạn nhận thấy bất cứ dấu hiệu nhiễm trùng nào, hãy đến bệnh viện để được kiểm tra. Khử mùi hôi chân: Trà đen là một trong những biện pháp khắc phục hiệu quả nhất cho mùi chân. Axit tannic trong trà đen có khả năng giết chết vi khuẩn và làm khít các lỗ chân lông, nó có thể giúp đôi bàn chân của bạn ra mồ hôi ít hơn. Tận dụng lợi ích này bằng cách ngâm chân trong chén trà đen hàng ngày. Trà đen có chứa axit tannic làm giảm co lại các mô sưng tấy và giúp ngăn ngừa chảy máu nghiêm trọng. Nếu bạn bị sưng nướu răng, hãy ấn trực tiếp túi trà đen vào đó để chữa bệnh. Bạn cũng có thể sử dụng trà như nước súc miệng để cải thiện sức khỏe của nướu răng. Tăng cường hệ thống miễn dịch: Các nhà khoa học tại Đại học Tufts đã so sánh chỉ số ORAC của trà với 22 loại rau. (ORAC dùng để chỉ công suất Oxygen Radical Absorbance, đo lường tổng lượng chất chống oxy hoá của thực phẩm và các chất hoá học khác: Điểm ORAC cao hơn, khả năng chống oxy hoá của nó càng cao). Trà đen vượt qua các loại trái cây và rau quả hàng đầu. Uống trà đen hàng ngày để có được lợi ích tối đa cho sức khoẻ của bạn. Làm dịu mắt bị kích thích: Đau khổ vì khô và ngứa mắt? Ngâm hai túi trà đen với nước ấm trong mười phút. Bỏ bớt chất lỏng dư thừa và đặt trà túi lọc vào mắt của bạn để làm dịu sự kích ứng và giảm viêm. Những biện pháp khắc phục nhà cho đôi mắt bị dị ứng này rất hữu ích và dễ làm. Ngăn ngừa cảm lạnh: Giống như nhiều phương thuốc chữa cảm lạnh khác, flavonoid và caffein trong trà đen đã được chứng minh có thể ngăn cản sự phát triển của virus herpes gây cảm lạnh hay nhiễm trùng đường hô hấp. Chống dị ứng: Trà có nhiều chất flavonoid, là những chất hoá học thực vật chống lại chứng viêm và dị ứng. Nhâm nhi một vài tách mỗi ngày sẽ giúp bạn làm giảm các triệu chứng dị ứng. Trị mẩn ngứa: Bạn vô tình tiếp xúc với cây dại bên đường hay bị côn trùng đốt gây mẩn ngứa. Bạn có thể lấy trà túi lọc cho vào một bồn tắm đầy nước ấm. Các axit tannic trong trà giúp tiết ra sẽ làm giảm viêm và ngứa. Giảm viêm kết mạc: Viêm kết mạc khiến mắt bị đỏ và sưng. Nếu bạn mắc phải tình trạng này, đặt một túi trà đen ấm và ướt trên mắt trong 5 phút, tiếp theo là một túi trà đã làm mát trong 2 phút. Chất tannin trong túi trà sẽ làm giảm sưng. Lặp lại vài lần trong ngày để loại bỏ vấn đề này. Tannin trong trà đen làm se màng nhầy trong ruột, giúp cơ thể hấp thụ chất lỏng và làm dịu viêm đường ruột. Chọn trà đen không có caffein để có được những lợi ích tốt nhất. Nếu bạn thích, bạn có thể làm ngọt trà bằng mật ong khi uống, đấy một phương thuốc tự nhiên hữu ích khi bị tiêu chảy. Trị mụn nhọt: Da bị mụn nhọt do vi khuẩn tụ cầu và thường xuất hiện trên mặt, cổ, vai, nách và mông. Để làm dịu da và loại bỏ mụn trứng cá hãy thử áp túi trà ấm lên vết thương hay tắm với trà đen; tannin tự nhiên của nó có tính chất kháng khuẩn sẽ giúp chữa lành. Bệnh trĩ: Nếu bạn đã trải qua tình trạng đau đớn do trĩ gây ra, hãy đặt một túi trà đen ấm và ẩm ướt trực tiếp lên những chỗ sưng tấy đau đớn. Axit tannic sẽ giúp làm giảm sưng, cộng với hành động làm se của nó sẽ giúp ngăn chặn chảy máu.