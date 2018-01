12 loại quả giàu kali giúp tăng cường miễn dịch

Dưa hấu là một loại quả giàu kali và lycopene. Lycopene là chất màu thực vật tự nhiên làm giảm nguy cơ ung thư nhất định. Do vậy, hãy ăn dưa hấu thường xuyên. Ảnh: Boldsky. Cam quýt cũng giàu vitamin C và kali. Ăn cam giúp cải thiện khả năng chống lại các gốc tự do của cơ thể, chống viêm và bệnh tim. Ảnh: Boldsky. Quả bơ có chứa chất béo không bão hòa đơn khỏe mạnh và cả kali. Ăn bơ mỗi ngày sẽ có thể giúp giảm trọng lượng cơ thể và chu vi vòng eo đáng kể. Ảnh: Boldsky. Nước quả dừa là thức uống bổ dưỡng ít đường và chứa chất điện phân cao. Một trong những chất điện giải này là kali, giúp cân bằng độ pH, chức năng thần kinh và chức năng của cơ. Ảnh: Boldsky. Quả mơ là một trong những trái cây chứa nhiều kali. Mơ khô có nhiều kali hơn quả tươi. Ảnh: Boldsky. Nho khô là một trái cây khô khác chứa nhiều kali mà bạn nên ăn thêm hàng ngày. Ảnh: Boldsky. Quả chà là là một trong những trái cây giàu kali và sắt. Chà là cũng là nguồn chất xơ tốt, mang lại nhiều lợi ích về sức khoẻ. Ảnh: Boldsky. Một quả lựu tươi chứa 666 mg kali. Lựu cũng có nhiều kali hơn cả cà cà chua, nước cam, gà, cá hồi, rau bina, hạnh nhân, thịt bò và đậu. Ảnh: Boldsky. Mận khô là một nguồn kali tuyệt vời và chúng cũng có hàm lượng đường cao. Do vậy, bạn có thể ăn mận như một món ăn nhẹ hoặc thêm chúng vào món salad để tăng lượng kali. Ảnh: Boldsky. Ăn quả sung khô cũng là một cách giúp bạn tăng lượng kali cho cơ thể. Ảnh: Boldsky. Chuối nổi tiếng vì giàu kali. Chuối cũng cung cấp một nguồn năng lượng nhanh chóng trước hoặc sau khi tập luyện thể thao. Ảnh: Boldsky. Đu đủ cũng là một nguồn kali phong phú, mang lại nhiều lợi ích về sức khoẻ. Đu đủ rất tốt cho người mắc bệnh cao huyết áp và giảm cân. Ảnh: Boldsky. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn VTC

