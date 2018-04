12 cách thoát khỏi chứng chuột rút nhanh nhất

1. Uống nhiều nước: Mất nước là một trong những nguyên nhân thường gặp nhất gây ra chứng chuột rút. Đó là lý do tại sao việc uống nhiều nước trong ngày rất quan trọng, đặc biệt là trong khi tập luyện. 2. Ăn thức ăn nhiều khoáng chất: Sự thiếu hụt 4 khoáng chất cần thiết như canxi, kali, magiê và natri có thể ảnh hưởng đến cơ thể. Vì vậy điều quan trọng cần phải duy trì sự cân bằng các chất trong cơ thể. 3. Xoa bóp cơ: Khi bạn bị đau cơ, nó thường không nhận được đủ lưu lượng máu, dẫn đến sự thiếu hụt oxy và các dưỡng chất quan trọng khác. Mát xa có thể khôi phục lưu lượng máu, thư giãn các cơ và giảm đau. Đây cũng được coi là một biện pháp phòng ngừa chứng chuột rút. 4. Dùng giấm táo: Việc tiêu thụ dấm táo rất có lợi nếu bạn muốn thoát khỏi chuột rút vì nó chứa một lượng lớn các khoáng chất cần thiết (natri, magiê và kali). 5. Làm căng khăn: Một trong những phương pháp hiệu quả nhất là cách sử dụng khăn, khăn quàng cổ hoặc cà vạt để khéo căng chân. 6. Đừng ngồi cả ngày: Chuột rút chân có thể xuất hiện do cơ bắp bị co. Nếu công việc của bạn đòi hỏi phải ngồi, cố gắng đứng dậy ít nhất một giờ đồng hồ và đi bộ trong giờ ăn trưa nếu có thể. 7. Chườm nóng hoặc lạnh: Bạn có thể áp dụng một miếng đệm sưởi ấm trên một phần cơ, nó sẽ giúp bạn tăng lưu lượng máu đến cơ. Bạn cũng có thể sử dụng một túi chườm lạnh giúp làm giảm tê và sưng. Cách này không có tác dụng với người bị bệnh tiểu đường, chứng đau nửa đầu, hoặc các bệnh lý khác dẫn đến tê ở chân tay. 8. Làm căng bắp chân: Hai chân đứng thẳng lên cầu thang. Đặt tay trên tường hoặc lan can để giữ cân bằng. Từ từ nâng gót chân lên cao khỏi mặt sàn và giữ 30 giây nếu bạn thấy căng nhẹ một bên chân. 9. Di chuyển các ngón chân: Điều này rất hữu ích nếu bạn đang bị chuột rút. Bạn cũng có thể áp dụng phương pháp này để ngăn ngừa chứng chuột rút. 10. Xoa vào những huyệt quan trọng: Chúng ta có thể ấn vào những huyệt trên cơ thể để làm giàm cơn đau do chuột rút chân. Một trong những huyệt quan trong là điểm là giữa ngón chân cái và ngón liền kề. Huyệt thứ 2 nằm giữa mũi và môi trên. 11. Tắm nước nóng với muối Epsom: Muối epsom cung cấp magie cho cơ thể. Hấp thụ chất này qua da tốt hơn nhiềulần so với khhi hấp thụ qua thực phẩm. Tắm muối épom với nước nóng có thể ngăn ngừa chứng đau cơ. 12. Và đừng quên: Luôn căng cơ thể tối đa trước và sau khi tập thể dục.

