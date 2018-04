12 cách hiểu sai về thực phẩm hàng ngày nhiều người vẫn áp dụng

Mọi người vẫn tin rằng thực phẩm hữu cơ không chứa thuốc trừ sâu và bổ dưỡng. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai về thực phẩm hàng ngày vì nông dân được phép sử dụng thuốc trừ sâu hữu cơ đối với sản phẩm hữu cơ. Sữa chua có chứa vi khuẩn sống nhưng lợi ích của nó đã được phóng đại rất nhiều. Ngay cả khi không ăn sữa chua, cơ thể bạn vẫn chứa đầy những vi khuẩn thân thiện. Tuy nhiên, sữa chua cũng chứa rất nhiều đường. Nhiều người tin rằng các thực phẩm đóng hộp sẽ mất hết giá trị dinh dưỡng nhưng trên thực tế, thực phẩm đóng hộp bảo quản tất cả các chất dinh dưỡng và cũng bổ dưỡng như những thực phẩm tươi sống. Mọi người tin rằng cà phê làm giảm khối lượng xương ở trẻ em. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào xác minh cà phê có ảnh hưởng tiêu cực đến xương. Hầu hết mọi người tin rằng thực phẩm tươi lành mạnh hơn những sản phẩm đông lạnh. Trên thực tế, trái cây và rau quả đông lạnh cũng bổ dưỡng như lúc còn tươi mới hái bởi chúng được đóng gói khi đạt độ chín cao nhất. Hầu hết mọi người tin rằng việc ăn no trước khi uống rượu giúp bạn không say. Điều này không hoàn toàn đúng. Ăn no sẽ làm giảm tỷ lệ hấp thụ rượu vào máu nhưng bạn vẫn có thể bị say như thường. Trong khi mọi người vẫn tin ăn pho mát trước khi ngủ dễ gặp ác mộng thì nghiên cứu đã chứng minh ngược lại. Theo Hiệp hội Pho mát Anh (BCB), ăn pho mát trước khi ngủ còn có thể mang đến giấc mơ ngọt ngào. Nhiều người tin rằng ăn hoa quả tốt hơn rau củ nhưng theo báo cáo của Hiệp hội Dinh dưỡng Anh, dinh dưỡng từ rau củ lại giúp cơ thể hoạt động hiệu quả hơn. Một sai lầm về thực phẩm khác là tin dầu oliu chứa ít calo. Thực tế thì dầu oliu cũng như nhiều loại dầu khác, giàu calo, dễ gây tăng cân. Vì vậy, bạn không nên dùng quá nhiều dầu oliu khi chế biến đồ ăn. Video “Người dân cẩn trọng hơn khi mua thực phẩm”. Nguồn: VTC

