11 lời tỏ tình lãng mạn cô nàng nào cũng muốn nghe

Những lời tỏ tình sau sẽ khiến bạn chẳng thể nào thất bại:

1. There are two reasons why I wake up in the morning: my alarm clock and you.

Có hai lý do vì sao anh thức dậy vào buổi sáng: đồng hồ báo thức và em.

2. Set a place for me in your heart and not in your mind for the mind easily forgets but the heart always remembers. I love you.

Hãy đặt em 1 chỗ trong trái tim anh chứ đừng đặt trong đầu, bởi trí óc thì mau quên nhưng con tim thì mãi nhớ. Em yêu anh.

Chàng hoặc nàng sẽ rất hạnh phúc khi nghe được những câu tỏ tình này.

3. I wrote your name in the sand but it got washed away, I wrote your name in the sky but it got blew away. I wrote your name in my heart where it will stay.

Anh viết tên em trên cát nhưng sóng biển sẽ cuốn trôi đi, anh viết tên em trên bầu trời nhưng gió lại thổi bay đi mất. Vậy anh viết tên em trong trái tim anh, nơi mà nó sẽ ở mãi.

4. There are 12 months a year…30 days a month…7 days a week…24 hours a day…60 minutes an hour…but only one like you in a lifetime.

Có đến 12 tháng một năm… 30 ngày một tháng… 7 ngày một tuần… 24 giờ một ngày… 60 phút một giờ… nhưng chỉ một người như em trong cả cuộc đời anh.

5. I used to think that dreams do not come true, but this quickly changed the moment I laid my eyes on you.

Anh từng nghĩ rằng những giấc mơ không trở thành hiện thực, nhưng điều này nhanh chóng thay đổi ngay khi anh nhìn thấy em.

6. Great minds contain ideas, solutions and reasons; scientific minds contain formulas, theories and figures; my mind contains only you!

Những bộ óc vĩ đại chứa đựng những ý tưởng, giải pháp và những lý do; những bộ óc khoa học chứa những công thức, lý thuyết và số liệu; tâm trí anh thì chỉ có mình em thôi!

7. I dropped a tear in the ocean, when someone finds it I’ll stop loving you.

Anh đã đánh rơi một giọt nước mắt vào biển khơi, và khi một ai đó tìm thấy nó thì đó là lúc anh ngừng yêu em.

8. If water were kisses, I’d send you the sea

If leaves were hugs, I’d send you a tree

If nite was love, I’d send you the stars

But I can’t send you my heart cause that where you are.

Nếu giọt nước là những nụ hôn, anh sẽ trao em biển cả.

Nếu lá là những ôm ấp âu yếm, anh sẽ tặng em cả rừng cây.

Nếu đêm dài là tình yêu, anh muốn gửi em cả trời sao lấp lánh.

9. Do you even realize how much I love you?

Em có biết anh yêu em nhiều như thế nào không?

10. I wish I could be with you forever, but that still wouldn’t be enough time to love you.

Anh ước có thể bên em mãi mãi, nhưng kể cả từng đó thời gian cũng không đủ để anh yêu em.

11. I’m not a sweet talker but if I could say something romantic, you’d be the only one I’d say it to.