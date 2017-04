11 lợi ích ấn tượng của táo xanh

1. Giúp giảm cân

Táo xanh giúp ngăn chặn sự thèm ăn của bạn bởi chúng chứa nhiều chất xơ, vì vậy chúng chiếm nhiều “không gian” trong bụng của bạn và cần nhiều thời gian để được tiêu hóa. Hàm lượng calo cao giúp duy trì chế độ ăn kiêng của bạn, giúp bạn có vóc dáng lý tưởng mà vẫn đảm bảo sức khỏe.

2. Giảm nguy cơ ung thư

Mặc dù không phải là phương pháp chữa trị toàn diện, nhưng theo nhiều nghiên cứu, táo có thể đóng góp lớn trong việc làm giảm sự phát triển tế bào ung thư. Các chất phytochemicals và flavonoid trong táo xanh làm giảm sự phát triển của các tế bào ung thư vú, chất chống oxy ức chế sự phát triển của ung thư ruột kết và gan.

3. Giải độc gan

Bạn luôn lo lắng về các chất độc hại và các chất phụ gia thực phẩm mà bạn nạp vào cơ thể thông qua thực phẩm? Táo xanh có thể giúp giải độc gan bằng cách loại bỏ độc tố độc hại.

4. Tăng cường sức mạnh cho xương khớp

Khi bạn già đi, xương của bạn bắt đầu mất đi sức mạnh của chúng và sẽ khó hồi phục sau khi bị gãy xương. Nếu ăn táo có thể ngăn ngừa điều này, vitamin C trong táo xanh giúp sản sinh collagen, điều quan trọng đối với sức khoẻ xương khớp.

5. Cải thiện tiêu hóa

Hầu hết các loại thực phẩm không lành mạnh dù chúng rất ngon miệng, chế độ ăn của bạn cũng thường ít trái cây và rau quả. Điều này có nghĩa, cơ thể cần phải làm việc thêm giờ và thực sự vất vả để tiêu hóa chất độc. Chất xơ trong táo giúp loại bỏ hầu hết kim loại và các chất phụ gia thực phẩm không mong muốn chúng ta sử dụng, ngăn ngừa táo bón, bệnh tiêu chảy.

6. Tăng cường hệ miễn dịch

Hệ thống miễn dịch suy yếu của bạn có thể củng cố bằng cách “nuông chiều bản thân” với táo xanh. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các chất chống oxy hoá có thể đảo ngược sự thiếu hụt miễn dịch đi kèm với tuổi tác, tăng khả năng miễn dịch chống lại dị ứng hoặc nhiễm trùng.

7. Giúp giảm suyễn

Một nghiên cứu của Tạp chí y học về hô hấp và chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ cho thấy rằng, những người ăn khoảng 2 quả táo mỗi ngày, sẽ giảm nguy cơ bị hen suyễn. Bởi các chất chống oxy hoá trong táo xanh có tác dụng chống viêm.

8. Cải thiện thị lực

Một quả táo xanh thường xuyên trong chế độ ăn uống của bạn cũng có thể giúp cải thiện thị lực. Vitamin C, chất chống oxy hoá và chất dinh dưỡng thực vật giúp chống lại các gốc tự do trong võng mạc, bảo vệ nhãn cầu và làm lành vết thương trong giác mạc nhanh hơn.

9. Cân bằng cholesterol

Chất xơ trong táo xanh giúp bạn giảm mức cholesterol bằng cách cân bằng lượng đường trong máu.Theo một nghiên cứu của Đại học Florida State, nó cũng có thể giúp các phụ nữ mãn kinh - những người dễ bị cholesterol xấu tăng lên, vì chất chống oxy hoá và pectin trong táo xanh giúp giảm viêm và giảm cholesterol xấu.

10. Tái sinh da

Táo xanh giúp cải thiện sức khoẻ của bạn không chỉ bên trong mà cả bên ngoài. Táo xanh sẽ cung cấp cho bạn một làn da được nuôi dưỡng, sáng và trẻ trung, nó làm cho da bạn khỏe mạnh, đồng thời cải thiện kết cấu bề mặt da láng mịn.

11. Cải thiện chất lượng tóc

Hầu hết gàu là do da khô. Vitamin C trong táo xanh sẽ giúp bạn chống lại tóc khô, giúp dưỡng ẩm da và do đó giảm bớt gàu.