10 thực phẩm lành mạnh bạn có thể ăn sống mà không cần nấu

Nhiều người sử dụng dầu ô liu trong nấu ăn để duy trì cân nặng khỏe mạnh. Tuy nhiên, thực phẩm lành mạnh này không nên đem nấu vì nhiệt độ cao có thể làm mất hết chất dinh dưỡng của nó. Quả mọng chứa nhiều lợi ích dinh dưỡng có lợi cho cơ thể khi bạn ăn sống. Tuy nhiên, những lợi ích này có thể giảm đáng kể khi bạn nấu chúng. Vì vậy, thay vì nấu, bạn có thể thêm quả mọng vào sữa chua để ăn nhẹ. Hành tây chứa các hợp chất chống ung thư và các hợp chất lưu huỳnh. Ăn hành tây sống có thể giúp ngăn ngừa ung thư phổi và ung thư tiền liệt tuyến. Bạn có thể thêm hành tây vào món salad. Củ dền rất giàu dinh dưỡng nhưng khi nấu ở nhiệt độ cao, chúng sẽ mất khoảng 25% chất dinh dưỡng. Các loại hạt khi nấu lên có thể mất giá trị dinh dưỡng. Do vậy, tốt nhất là bạn nên ăn hạt thô. Ăn ớt chuông sống giúp bạn hấp thu được nhiều chất dinh dưỡng như vitamin C. Nếu được chế biến ở nhiệt độ cao, lượng vitamin C trong ớt chuông sẽ giảm tác dụng. Ăn cùi dừa tươi tốt hơn là dùng nấu trong các món ăn. Ngoài ra, nước dừa là một nguồn chất điện giải tự nhiên cung cấp cho cơ các chất như magiê, kali và natri. Tỏi khi dùng trong nấu nướng các món ăn sẽ bị giảm giá trị dinh dưỡng của nó. Tỏi có chứa các hợp chất chống ung thư mà bạn có thể nhận được tối đa khi ăn sống.Ăn cà chua sống sẽ ngăn ngừa các tình trạng sức khoẻ, bao gồm loãng xương, ung thư, tiểu đường, sỏi thận, đau tim và béo phì. Quả bơ giàu chất xơ, ít carbohydrate và cả carotenoid. Không dùng quả bơ trong nấu ăn vì tất cả các chất dinh dưỡng sẽ bị mất khi nấu chín. Ảnh: Boldsky. Mời độc giả xem video: "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn VTC

