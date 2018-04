10 sự thật bất ngờ về những thực phẩm bị mặc định "không lành mạnh"

"Chế độ ăn uống lành mạnh" có lẽ là chủ đề gây nhiều tranh cãi nhất trên thế giới. Có rất nhiều quan niệm về việc thế nào là ăn uống lành mạnh nhưng không phải bất cứ cái gì cũng chính xác.

Bạn có biết rằng đôi khi những chiếc bánh quy còn gây hại cho răng hơn cả đồ ngọt. Bạn có biết bệnh ho mãn tính có thể được điều trị bằng socola.

Thực tế có những thực phẩm bạn thường cho rằng không lành mạnh hóa ra lại cực tốt cho sức khỏe. Dưới đây là những sự thật bất ngờ về những "thực phẩm không lành mạnh" mà bạn cho rằng có hại sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại về lối ăn uống của bản thân.

1. Thức ăn cay làm tăng tuổi thọ

Một nghiên cứu từ Trường Y tế Công cộng Harvard cho thấy rằng ăn những thức ăn cay ít nhất mỗi ngày một lần có thể giảm 14% nguy cơ tử vong. Tác giả nghiên cứu Lu Qi cho biết: "Một số bằng chứng từ các nghiên cứu khác cho thấy các thành phần hoạt tính sinh học trong các loại thực phẩm có vị cay như capsaicin có thể làm giảm cholesterol và chất béo xấu, cải thiện tình trạng viêm.

2. Cá hộp lành mạnh hơn thịt hộp

Mọi người luôn cho rằng đồ hộp không phải thực phẩm lành mạnh. Điều này có thể đúng với thịt hộp nhưng cá hộp thì không. Một số loại cá như cá mòi, cá hồi đóng hộp là một nguồn cung cấp canxi rất lớn vì bạn có thể ăn cả những phần xương nhỏ giúp cung cấp cho bạn một lượng lớn canxi.

3. Chanh có nhiều đường hơn dâu tây

Một quả dâu tây chứa 40% đường trong khi chanh có tới 70% hàm lượng đường. Lượng đường này trong chanh có thể gây ra chứng béo phì nếu bạn ăn quá nhiều. Vì thế uống nước chanh nhiều chưa chắc đã tốt hơn việc ăn dâu tây.

4. Bơ làm từ sữa có thể giải rượu tốt như lê

Trên thực tế có khoảng 0.04-0.05% ethanol trong bơ làm từ sữa. Một quả lê chín cũng chứa một lượng như vậy. Nhưng bơ làm từ sữa lại có tác dụng giải rượu tốt hơn lê. Bởi vì trong bơ sữa có vitamin B, axit folic và các vi khuẩn tốt nên nó có thể là thực phẩm giúp cơ thể giải rượu .

5. Lòng đỏ trứng có nhiều chất dinh dưỡng hơn lòng trắng

Lòng đỏ trứng chứa tất cả các vitamin và khoáng chất hữu ích cần thiết cho một chế độ ăn uống cân bằng. Mặc dù lòng trắng trứng trắng sẽ phù hợp với những người ăn kiêng nhưng nếu bạn cần nhiều chất dinh dưỡng, lòng đỏ là sự lựa chọn tuyệt vời. Nó có chứa nhiều cholesterol hơn lòng trắng và cholesterol cũng là một chất dinh dưỡng cần thiết cho các tế bào trong cơ thể.

6. Ăn nhiều hạt nhục đậu khấu có thể gây ảo giác

Nhục đậu khấu có thể gây ảo giác nếu bạn ăn quá nhiều. Bạn có thể bị buồn nôn, chóng mặt, và không thể tập trung. Quy tắc "càng nhiều, càng tốt" không nên được áp dụng đối với nhục đậu khấu. Bạn nên ăn với một lượng vừa phải sẽ tốt cho sức khỏe hơn.

7. Ớt chuông chứa nhiều vitamin C hơn cam quýt.

Một quả ớt chuông cỡ trung bình chứa khoảng 0,14g vitamin C, gấp 1,5 lần so với một quả cam. Ớt chuông xanh có hàm lượng vitamin C ít hơn, khoảng 0,11g nhưng nó vẫn chứa đủ dưỡng chất cần thiết nên dù thuộc loại nào thì ớt chuông vẫn tốt cho sức khỏe.

8. Mùi sôcôla làm giảm căng thẳng

Ăn một thanh sô-cô-la có thể làm bạn vui lên, nhưng ngửi mùi nó làm bạn bình tĩnh hơn. Tuy nhiên nó chỉ đúng với trường hợp đó là sôcôla nguyên chất. Một nhà tâm lý học người Anh đã tiến hành nghiên cứu với một nhóm tình nguyện viên và đi đến kết luận rằng hương vị sôcôla có tác dụng làm dịu hệ thần kinh và làm giảm sự căng thẳng hơn nhiều so với hương vị của bất kỳ sản phẩm khác.

9. Sôcôla là một phương thuốc hiệu quả cho ho mãn tính



Một nghiên cứu mới của Anh cho thấy hợp chất có nguồn gốc cacao có thể là một liệu pháp chữa bệnh ho mãn tính. Nghiên cứu trên cũng cho thấy rằng hợp chất có nguồn gốc cacao không gây ra tác dụng phụ khi chữa bệnh ho kéo dài.

10. Bánh quy có hại hơn kẹo

Ăn nhiều kẹo thật sự có hại cho răng của bạn. Nhưng vẫn có rất nhiều sản phẩm khác có hại cho răng nhiều hơn cả kẹo như là bánh quy. Chính axit có trong bánh quy là tác nhân gây hại cho răng chứ không phải đường. Khi bánh quy bị dính vào răng, chúng tạo ra một môi trường tuyệt vời cho vi khuẩn sản xuất axit.