10 sự kiện tiêu biểu ngành Y tế năm 2016

Em bé đầu tiên ra đời bằng phương pháp mang thai hộ tại Việt Nam

Lúc 7h20 ngày 22/1/2016, em bé đầu tiên được sinh từ mang thai hộ đã chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bằng kỹ thuật mổ sinh, đánh dấu thành công kỹ thuật mang thai hộ và thực hiện theo đúng Luật Hôn nhân và gia đình sửa đổi được Quốc hội thông qua năm 2015.

Bộ trưởng thăm em bé đầu tiên chào đời nhờ mang thai hộ. Ảnh TM/Sức Khỏe Đời Sống.

Đến nay, cả ước đã có gần 200 hồ sơ mang thai hộ được duyệt, trong đó hơn 30 trường hợp đã sinh con. Hiện tại, cả nước có 3 đơn vị được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ là BV Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) và Bệnh viện Trung ương Huế.

Triển khai đồng bộ các giải pháp hướng tới sự hài lòng của người bệnh

- Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của nhân viên y tế

- Xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp

- Tăng cường quản lý dịch vụ từ bên ngoài vào bệnh viện

Đổi mới toàn diện phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Sau hơn một năm thực hiện, đến nay, tại các cơ sở khám chữa bệnh đã có sự chuyển đổi rõ rệt trong tư duy quản lý theo phương pháp tiếp cận từ “phục vụ” sang “cung cấp dịch vụ”. Đa số cán bộ y tế đã nhận thức được tầm quan trọng của phong cách, thái độ phục vụ, kỹ năng giao tiếp với người bệnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp: Môi trường bệnh viện xanh - sạch - đẹp vốn là những phần không thể thiếu trong tiêu chí quản lý chất lượng, trong đó có thể kể đến những điều bắt buộc phải có như nhà vệ sinh sạch, hệ thống xử lý nước thải, rác thải y tế. Khi các yếu tố chất lượng khám, chữa bệnh; tinh thần thái độ phục vụ ngày càng được nâng cao thì các bệnh viện phải quan tâm giải quyết đến vấn đề vệ sinh bệnh viện.

Tăng cường quản lý dịch vụ từ bên ngoài vào bệnh viện nhằm nâng cao hiệu quả và chuyên nghiệp hoá cung cấp dịch vụ, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tạo sự hài lòng cho người bệnh…

Đổi mới toàn diện phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Việt Nam sản xuất thành công vắc xin phối hợp sởi – rubella

Ngày 8/11/2016, Trung tâm Nghiên cứu, sản xuất vaccine và Sinh phẩm Y tế (Bộ Y tế) cho biết đã thử nghiệm lâm sàng thành công vaccine phối hợp sởi-rubella. Đây là vaccine sởi-rubella đầu tiên được chuyển giao công nghệ sản xuất thành công tại Việt Nam. Dự kiến, loại vaccine này sẽ được sử dụng trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng từ năm 2017.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, thực hiện phẫu thuật nội soi bằng Robot cho người lớn



Phẫu thuật viên điều khiển các cánh ray robot mổ nội soi (Ảnh: Bệnh viện cung cấp). Ngày 10/12/2016, Bệnh viện Bình Dân (TPHCM) thực hiện thành công phẫu thuật nội soi bằng robot và khánh thành khu phẫu thuật bằng robot. Đây là hệ thống robot phẫu thuật thứ hai được Bộ Y tế cấp phép điều trị tại Việt Nam. Trước đó, năm 2013 Bệnh viện Nhi Trung ương đã thực hiện kỹ thuật này cho trẻ em.

Robot phẫu thuật tại Bệnh viện Bình Dân là hệ thống robot daVinci do Mỹ sản xuất. Đây là hệ thống Robot phẫu thuật hiện đại nhất hiện nay, cho phép các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nhiều bộ phận với sự xâm lấn tối thiểu và độ chính xác, hiệu quả an toàn vượt trội, giúp bệnh nhân ít mất máu, ít đau, giảm nguy cơ tai biến và mau hồi phục.

Phẫu thuật nội soi Robot được thực hiện trong điều trị cho nhiều loại bệnh lý ngoại khoa phức tạp như: mổ các khối u tiền liệt tuyến, cắt dạ dày, cắt gan, cắt phổi, cắt u trung thất, cắt tử cung, phẫu thuật lồng ngực, tim mạch. Đặc biệt, hệ thống Robot phẫu thuật rất hiệu quả đối với điều trị u nang ống mật chủ, phình đại tràng bẩm sinh, thận ứ nước, teo đường mật, bắc cầu động mạch vành, chỉnh sửa van tim...

Năm 2016, 81,3% dân số tham gia bảo hiểm y tế, vượt chỉ tiêu của Quốc hội và Chính phủ giao (năm 2016 Chính phủ giao 79%)

Ngày 28/6/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1167/QĐ-TTg điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 – 2020, theo đó năm 2016 Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu bảo hiểm y tế là 79%.

Tại buổi gặp mặt thông tin báo chí ngày 13/12/2016, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, tính đến ngày 30/11/2016 có 75.160.311 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế là 81,3%. Như vậy, tính đến 30/11/2016, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đã vượt chỉ tiêu 1,3%

Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Y tế tăng 9 bậc so với năm 2015 (xếp thứ 17/19 lên 8/19 bộ, ngành do Chính phủ công bố năm 2016)

Ngày 17/8/2016, Chính phủ đã công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính của Bộ Y tế với tổng điểm là 86,58/100 đứng ở vị trí số 8/19 bộ, ngành vượt 09 bậc so với kết quả 17/19 được công bố năm 2015. Kết quả trên có đóng góp chính bởi một số chủ trương lớn mà Bộ Y tế đã thực hiện như sau:

Thứ nhất, Bộ Y tế đã vận dụng một cách sáng tạo, không hình thức, luôn có sự lồng ghép phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau giữa các nội dung cải cách hành chính (CCHC) nhà nước với những nội dung ưu tiên và quan trọng của ngành: Cải cách thể chế ngành y tế, cải cách trong cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, thiết lập thực hiện đường dây nóng, giảm tải bệnh viện, đổi mới phong cách thái độ…tỷ lệ hài lòng của người dân ngày được nâng cao.

Thứ hai, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đã đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 hay 4, giảm thời gian chi phí của cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp khi sử dụng các dịch vụ; tăng thêm tính minh bạch và rất hiệu quả trong quản lý. Bộ Y tế là Bộ duy nhất cùng với 19 địa phương được biểu dương về kết quả kết nối liên thông với Chính phủ và phản hồi về trạng thái. Hiện nay, 10% các dịch vụ hành chính công của Bộ đều được cung cấp ở mức độ 2 trên cổng thông tin điển tử của Bộ Y tế. Có 2 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 32 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Thứ ba, sự chỉ đạo sâu sát của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, cấp ủy người đứng đầu và toàn thể đội ngũ công chức viên chức của ngành y tế cùng “chung tay” đã góp phần lớn cho sự thành công của công tác CCHC nhà nước 2015.

Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016)

Là cơ sở để củng cố, hoàn thiện tổ chức mạng lưới y tế cơ sở bao gồm y tế quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; y tế xã, phường, thị trấn và y tế thôn bản. Cụ thể, đổi mới tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính, phát triển nguồn nhân lực để nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ của mạng lưới y tế cơ sở, bảo đảm cung ứng đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh cho từng người dân trên địa bàn, cung ứng dịch vụ theo hướng toàn diện, liên tục, phối hợp và lồng ghép chặt chẽ giữa dự phòng và điều trị giữa các cơ sở y tế trên địa bàn và với tuyến trên, góp phần giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên, bảo đảm công bằng, hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đưa tiền lương vào giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Đưa tiền lương vào giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại 32 tỉnh, thành phố có tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế cao, theo đúng lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ công quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, chuyển ngân sách nhà nước đang cấp tiền lương cho các bệnh viện sang hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế nhằm thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, đồng thời thực hiện chủ trương giảm số người hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị khóa XI.

Bộ mã danh mục dùng chung trong quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT lần đầu được xây dựng và triển khai rộng rãi

Phục vụ kết nối liên thông dữ liệu giữa cơ quan quản lý, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nhằm quản lý đầy đủ, chính xác thông tin người bệnh và thuận lợi trong việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

- Thực hiện Nghị quyết 68/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội.

- Theo chỉ đạo của Chính phủ (Thông báo số 102/TB-VPCP, 205/TB-VPCP, 8933/TB-VPCP và Nghị quyết số 36a của Chính phủ ngày 14/10/2016).

Việt Nam đã được bầu vào Ban Chấp hành (Executive Board) của Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization, WHO) nhiệm kỳ 3 năm, từ 2016 - 2019

Tại Hội nghị Khu vực Tây Thái Bình Dương lần thứ 66 của Tổ chức Y tế Thế giới diễn ra từ ngày 12-16/10/2015 tại Guam, Hoa Kỳ, Việt Nam đã được bầu vào Ban Chấp hành (Executive Board) của Tổ chức Y tế Thế giới.

Ban Chấp hành WHO là nơi đề xuất và chuẩn bị các chương trình nghị sự cho Đại hội đồng Y tế Thế giới, do đó có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hoạch định các chính sách y tế chủ chốt trên cấp độ toàn cầu. Đại diện cho khối các nước ASEAN trong khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO, Việt Nam sẽ góp thêm tiếng nói từ các quốc gia đang phát triển với các hệ thống y tế đang trong quá trình chuyển đổi. Những thách thức và khó khăn trong phát triển y tế của Việt Nam và các nước sẽ được quan tâm nhiều hơn trong quá trình thế giới và khu vực xây dựng và thực thi các chính sách y tế.

