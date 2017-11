10 nguyên nhân khiến mắt mờ bất thường

Đôi khi đó chỉ là phản ứng tạm thời đối của đôi mắt, nhưng nếu lặp lại nhiều lần thì có thể bạn sẽ phải đối diện với những vấn đề nghiêm trọng. Bạn cần chú ý tới một số nguyên nhân và giải pháp liên quan đến sức khỏe của đôi mắt dưới đây: 1. Cận thị là một nguyên nhân rất thường gặp của mắt mờ, cùng với nhức đầu, căng mắt và nheo mắt để tập trung vào các vật ở xa. Điều trị có thể được thực hiện bằng kính đeo mắt, thấu kính chỉnh hình hoặc phẫu thuật mắt. 2. Huyết tương thấp hoặc viễn thị, xảy ra với mắt do thấu kính không điều chỉnh được đúng đường truyền của ánh sáng, dẫn đến các điểm tập trung ra phía sau võng mạc khiến hình ảnh nhận được bị mờ, nhòe đi. Nó cũng có thể là vấn đề mệt mỏi. Điều trị bằng cách kính đeo mắt, thấu kính chỉnh hình hoặc phẫu thuật mắt. 3. Loạn thị là do giác mạc có hình dạng bất thường, dẫn đến kết quả là võng mạc không nhận được ánh sáng đúng cách. Bình thường, bề mặt giác mạc có hình cầu (ví như khi ta cắt một phần qua trái bóng đá). Khi bị loạn thị, giác mạc có độ cong không đều (ví như khi ta cắt một phần qua trái bóng bầu dục). Sự thay đổi độ cong bề mặt giác mạc làm hình ảnh của vật hội tụ thành nhiều đường tiêu trên võng mạc dẫn đến nhìn mờ nhòe, biến dạng hình ảnh.. Điều trị có thể là kính đeo mắt, thấu kính chỉnh hình hoặc phẫu thuật mắt. 4. Mắt khô mãn tính có thể dẫn đến thị lực mờ. Việc điều trị có thể bao gồm bôi trơn bằng các loại thuốc nhỏ mắt hoặc phẫu thuật . 5.Tác động vào kính áp tròng quá mức đôi khi có thể dẫn đến thị lực mờ do tích tụ các mảnh vỡ và protein. Điều trị thường là thay thế cho kính áp tròng cũ bằng một cặp mới hay đeo kính thường. 6. Một số loại thuốc nhỏ mắt có thể kích thích mắt của bạn và làm mờ mắt từ chất bảo quản trong đó. Thuốc gây dị ứng (phản ứng phụ) là một trong những nguyên nhân gây ra thị lực mờ bất ngờ, cho dù đó là thuốc không cần toa hoặc thuốc kê đơn. Điều trị có thể đơn giản như sử dụng nước mắt nhân tạo. 7. Bệnh nhức đầu, đau nửa đầu có thể bắt đầu với thị lực mờ. Cách điều trị là hãy dành thời gian chăm sóc và để mắt nghỉ ngơi. 8. Mang thai gây ra sự thay đổi hoóc môn mà đôi khi có thể gây ra thị lực mờ do mắt khô. Nó cũng có thể là một dấu hiệu của bệnh tiểu đường thai nghén hoặc huyết áp cao trong một số trường hợp. Cách điều trị là dùng thuốc nhỏ mắt đối với những trường hợp không mấy nghiêm trọng, nếu có dấu hiệu nặng hơn thì phải nghe theo sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa. 9. Có thể phẫu thuật như LASIK có thể gây ra thị lực mờ tạm thời trong vài ngày tới vài tuần. Hãy để đôi mắt của bạn có thời gian lành lại. 10. Những đốm protein của chất lỏng có dạng thủy tinh ở phía sau mắt của bạn. Bạn có thể thấy chúng như những bóng tối trên võng mạc khi bạn già đi. Việc điều trị này không được thực hiện cho lần nhìn mờ tạm thời, hãy tới bệnh viện kiểm tra và làm phẫu thuật nếu nó trở thành một triệu chứng nghiêm trọng hơn.

