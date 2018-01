10 món súp ngon bổ giúp bạn giảm cân siêu tốc

Món súp rau mùi-chanh giàu vitamin C rất tốt sức khỏe, giúp đẩy nhanh quá trình sản xuất tế bào máu trắng trong cơ thể và cải thiện miễn dịch tổng thể. Đồng thời đây cũng là một món súp ngon bổ giúp bạn giảm cân hiệu quả. Súp táo – khoai lang: Táo và khoai lang đều là những thực phẩm tốt cho việc giảm cân, bạn sẽ có một món súp rất ngon và lạ miệng với sự kết hợp giữa trái cây và củ này. Bông cải xanh là một trong những loại rau phổ biến nhất được sử dụng trong việc giảm cân vì giàu chất xơ. Nếu đã ngán món luộc, bạn có thể biến tấu bông cảnh xanh thành món súp rất hấp dẫn. Súp gà nấm được nấu từ thịt gà, nấm tươi và rau tùy ý bạn chọn. Đây là một công thức nấu súp giảm cân cực tốt mà bạn nên thử. Súp bắp cải là sự lựa chọn tốt cho kế hoạch giảm cân vì bắp cải vừa không cung cấp nhiều năng lượng vừa giàu chất xơ làm cho bạn có cảm giác no khi ăn. Món mì gà xé cũng là lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang nỗ lực giảm cân. Súp cà chua giàu dinh dưỡng, khoáng chất giúp cơ thể tăng đề kháng. Vitamin C trong cà chua còn giúp đào thải chất độc, hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Súp hải sản được nấu bằng sò điệp tươi và bông cải xanh giúp bạn giảm cân hiệu quả và nhanh chóng. Tuy nhiên, nguyên liệu của món này có giá thành hơi cao một chút. Súp rau xanh vừa đa dạng phong phú về chất dinh dưỡng lại hấp dẫn và giúp giảm cân. Bạn có thể chọn các loại rau như bắp cải, rau bina, bí xanh... Nguồn ảnh: Boldsky, Internet. Video: Giảm 60kg nhờ đi bộ và uống nước (nguồn VTC)

