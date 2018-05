10 mẹo vặt vô cùng đơn giản giúp trang điểm đẹp như chuyên gia

Không ai có thể nghi ngờ sức mạnh của trang điểm. Nó có thể biến bạn từ vịt bầu hóa thiên nga, đem lại sự tự tin cho bạn. Tuy nhiên, cuộc sống quá bận rộn, đôi lúc do quá vội mà chúng ta không có đủ thời gian để trang điểm một cách tỉ mỉ, kỹ lưỡng. 10 mẹo vặt dưới đây sẽ giúp quá trình trang điểm trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. 1. Dùng diêm hoặc bật lửa làm nóng đầu bút chì kẻ mắt



Để có thể vẽ được đường kẻ mắt hoàn hảo từ bút chì kẻ mắt, bạn nên làm mềm đầu bút ra với diêm hoặc bật lửa. Cách làm này sẽ giúp bạn kẻ mắt dễ dàng hơn, tựa như đang dùng gel kẻ mắt vậy. 2. Dùng phấn kết hợp với mascara để tạo độ dày cho mi

Sau khi đánh mascara lớp đầu tiên, bạn đánh một ít phấn lên lông mi, và sau đó dùng lớp mascara thứ hai. Với cách làm thông minh này, mi mắt bạn trông dày lên trông thấy. 3. Dùng chì kẻ mắt vẽ lên kẹp mi thay cho mascara

Nếu bạn đang rất vội và chẳng có thời gian để tỉ mẩn bôi mascara thì bạn có thể sử dụng cách này. Đó là dùng vẽ chì kẻ mắt tô lên phần kẹp mi mắt, sau đó kẹp mi. Mi bạn sẽ vừa cong, lại vừa dày như vừa sử dụng mascara vậy. 4. Đánh mắt đúng cách để giúp đôi mắt trông to hơn

Chỉ cần đánh mắt đúng cách, đôi mắt bạn sẽ trông to và đẹp hơn rất nhiều. Với các bước trong ảnh, bạn có thể trang điểm hoàn hảo mà chẳng cần tốn nhiều công sức cũng như dụng cụ. 5. Tạo ảo giác về lông mày dày

Để giúp lông mày trông dày và tự nhiên hơn, bạn có thể làm theo cách mà nhiều nhà trang điểm hay dùng. Sau khi vẽ lông mày bằng gel hoặc sáp, hãy lấy tay ấn chặt lông mày xuống da trước khi lớp sáp, gel kịp khô. Nét vẽ trên các sợi lông mày sẽ tạo ra những vệt mờ trên da, bổ sung cho những vùng bị kẻ mờ, từ đó khiến lông mày trông dày, tự nhiên. 6. Sử dụng phấn tạo khối để giúp môi đầy đặn gợi cảm hơn

Phấn tạo khối cùng cọ dạng mỏng có thể giúp đôi môi bạn trở nên dày, đầy đặn gợi cảm hơn. Đây là bí quyết trang điểm mà những người nổi tiếng thường dùng trước khi lên thảm đỏ. Bạn có thể tạo bóng cho môi dưới và highlight ở môi trên. Vẽ một đường rất mỏng cách bờ môi 2-3mm, sau đó vẽ thêm một đường highlighter, viền lại môi trên để giúp môi trông đầy đặn hơn. 7. Làm nổi bật đôi mắt với phấn highlight

Nếu bạn trông mệt mỏi, thiếu sức sống thì thủ thuật này sẽ giúp bạn trông rạng rỡ, sáng sủa hơn. Đánh một ít phấn highlight dưới lông mày, sử dụng bút kẻ mắt màu trắng tô lên vùng giữa mí mắt và ngay cạnh khóe mắt cạnh mũi. Khuôn mặt bạn sẽ sáng bừng lên trông thấy. 8. Đánh lớp phấn phủ không màu dưới lớp kem nền

Tuy nghe khá điên rồ nhưng thật sự cách làm này sẽ giúp bạn giữ lớp trang điểm lâu hơn. Đánh kem lót sau đó đánh phấn phủ không màu, rồi mới bôi lớp kem nền lên trên. Cách làm này sẽ giúp lớp phấn giữ được suốt cả ngày, đồng thời lớp trang điểm nhìn tự nhiên hơn. 9. Chỉnh sửa đường kẻ mắt với khăn ướt

Nếu bạn vẫn đang vật lộn để kẻ mắt mèo sao cho đẹp, thì hãy thử cách này xem sao. Hãy kẻ mắt trước, đừng lo nếu bạn kẻ sai. Sau đó gập tờ khăn ướt lại, lau vết vẽ bị thừa theo chiều chéo lên để tạo thành một đường kẻ mắt mèo tuyệt đẹp. 10. Làm sạch mút trang điểm với lò vi sóng Chỉ cần ngâm mút trang điểm vào trong một bát nước xà phòng, sau đó đặt trong lò vi sóng 1 phút. Khi lấy ra, bạn sẽ thấy một điều tuyệt vời đó là miếng mút trang điểm đã sạch bong. Việc bạn cần làm chỉ là rửa sạch lại bằng nước mà thôi.

