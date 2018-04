10 loại rau củ quả ăn thường xuyên giúp da trắng hồng từ bên trong

Hàm lượng vitamin C trong 100 g dưa vàng là 36,7 mg. Dưa vàng còn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như vitamin C, vitamin B, carotene, sắt, canxi, kali, natri, magie... giúp làn da trắng hồng, khỏe mạnh Ổi là thức quả giàu vitamin C nhất. Hàm lượng vitamin C trong ổi cao gấp 4 lần trong cam. 100 g ổi chứa tới 200 mg vitamin C. Ổi chứa nhiều chất xơ, ít chất béo bão hòa, ít cholesterol và muối natri. Ớt chuông đỏ chứa tới 140 mg vitamin C trong mỗi 100g. Đây là loại thực phẩm có hàm lượng calories thấp nhưng lại rất dồi dào vitamin B6, sắt và kali. Bông cải xanh được mệnh danh là 'siêu thực phẩm' đối với làn da. 100 g bông cải xanh chứa khoảng 89 mg vitamin C cùng hàm lượng cao vitamin B, beta carotene, carotenoid, canxi, kẽm và chất xơ. 100 g dâu tây chứa tới 80 mg vitamin C. Không chỉ giúp da trắng hồng từ bên trong, thường xuyên ăn dâu tây còn giúp làm trắng răng tự nhiên. Theo các chuyên gia, kiwi là một trong những loại trái cây giàu dinh dưỡng nhất vì hàm lượng vitamin C cao, khoảng 70 mg trong 100 g kiwi. Chưa kể, kiwi còn chứa nhiều kali, axit omega 3 và các chất chống oxy hóa khác. 100 g đu đủ chứa khoảng 62 mg vitamin C. Ngoài ra, đu đủ còn rất giàu chất chống oxy hóa carotene và flavonoid, vừa làm trắng vừa giúp da căng mịn. 100 g cải brussels cung cấp 85 mg vitamin C cùng rất nhiều vitamin K, sắt, folate, kali và phốt pho. Trong 100 g dứa có 47,8 mg vitamin C. Ngoài làm trắng da, dứa còn có khả năng thúc đẩy phát triển xương, tăng cường sức khỏe tim mạch và làm giảm viêm khớp. Một quả cà chua kích thước trung bình có thể cung cấp 1/2 lượng vitamin C khuyến nghị sử dụng mỗi ngày. Đây cũng là nguồn cung cấp vitamin C, K, kali và sắt tuyệt vời cho cơ thể.

