10 điều các chị em nên biết về ung thư bàng quang

Các triệu chứng ung thư bàng quang rất khó nhận biết, đặc biệt ở phụ nữ. Đi tiểu ra máu là một triệu chứng rõ ràng nhất của bệnh nhưng lại dễ dàng bị nhiều chị em bỏ qua vì có thể bị nhầm tưởng do thời kỳ mãn kinh hoặc kinh nguyệt. Ảnh: Shutterstock. Bệnh này phổ biến hơn ở nam giới. Theo đó, nam có thể mắc ung thư bàng quang cao gấp 3 lần phụ nữ. Ảnh: Shutterstock. Tuy nhiên phụ nữ có khả năng tử vong cao vì thường chủ quan, bỏ qua các dấu hiệu ung thư bàng quang. Khi phát hiện muộn, người bệnh có nguy cơ tử vong cao. Ảnh: Shutterstock. Theo chuyên gia, việc nhiều lần bị nhiễm trùng đường tiết niệu không làm bạn tăng nguy cơ ung thư bàng quang. Ảnh: Shutterstock. 80% trường hợp ung thư bàng quang ở cả hai phái chủ yếu là do hút thuốc lá. Khoảng 5% trường hợp khác là do di truyền và 15% còn lại có liên quan đến sự tiếp xúc hóa học. Ảnh: Shutterstock. Nếu bạn không hút thuốc và không có tiền sử gia đình bị ung thư bàng quang, rủi ro mắc bệnh của bạn có thể rất thấp. Ảnh: Shutterstock. Nếu bác sĩ nghi ngờ bạn mắc ung thư, bạn sẽ được làm nội soi bàng quang. Ảnh: Shutterstock. Sau khi xác định được bệnh, bác sĩ sẽ thực hiện phẫu thuật cắt bỏ mô khối u bàng quang (TURBT). Tùy thuộc vào giai đoạn bệnh, một số bệnh nhân có thể được xạ trị hoặc hóa trị liệu sau phẫu thuật. Ảnh: Shutterstock. Trước đây, khi ung thư bàng quang lan ra các cơ xung quanh hoặc các cơ quan khác, hy vọng cứu sống người bệnh khá thấp. Ngày nay, với sự phát triển của y học, tỷ lệ sống sót đã tăng lên. Ảnh: Shutterstock. Ung thư bàng quang không dễ phát hiện. Vậy nên, nếu thấy cơ thể có các triệu chứng bất thường như máu trong nước tiểu, nhiễm trùng đường tiểu, chán ăn... bạn nên đi khám ngay. Ảnh: Shutterstock. Mời độc giả xem video: "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC

Các triệu chứng ung thư bàng quang rất khó nhận biết, đặc biệt ở phụ nữ. Đi tiểu ra máu là một triệu chứng rõ ràng nhất của bệnh nhưng lại dễ dàng bị nhiều chị em bỏ qua vì có thể bị nhầm tưởng do thời kỳ mãn kinh hoặc kinh nguyệt. Ảnh: Shutterstock. Bệnh này phổ biến hơn ở nam giới. Theo đó, nam có thể mắc ung thư bàng quang cao gấp 3 lần phụ nữ. Ảnh: Shutterstock. Tuy nhiên phụ nữ có khả năng tử vong cao vì thường chủ quan, bỏ qua các dấu hiệu ung thư bàng quang. Khi phát hiện muộn, người bệnh có nguy cơ tử vong cao. Ảnh: Shutterstock. Theo chuyên gia, việc nhiều lần bị nhiễm trùng đường tiết niệu không làm bạn tăng nguy cơ ung thư bàng quang . Ảnh: Shutterstock. 80% trường hợp ung thư bàng quang ở cả hai phái chủ yếu là do hút thuốc lá. Khoảng 5% trường hợp khác là do di truyền và 15% còn lại có liên quan đến sự tiếp xúc hóa học. Ảnh: Shutterstock. Nếu bạn không hút thuốc và không có tiền sử gia đình bị ung thư bàng quang, rủi ro mắc bệnh của bạn có thể rất thấp. Ảnh: Shutterstock. Nếu bác sĩ nghi ngờ bạn mắc ung thư, bạn sẽ được làm nội soi bàng quang. Ảnh: Shutterstock. Sau khi xác định được bệnh, bác sĩ sẽ thực hiện phẫu thuật cắt bỏ mô khối u bàng quang (TURBT). Tùy thuộc vào giai đoạn bệnh, một số bệnh nhân có thể được xạ trị hoặc hóa trị liệu sau phẫu thuật. Ảnh: Shutterstock. Trước đây, khi ung thư bàng quang lan ra các cơ xung quanh hoặc các cơ quan khác, hy vọng cứu sống người bệnh khá thấp. Ngày nay, với sự phát triển của y học, tỷ lệ sống sót đã tăng lên. Ảnh: Shutterstock. Ung thư bàng quang không dễ phát hiện. Vậy nên, nếu thấy cơ thể có các triệu chứng bất thường như máu trong nước tiểu, nhiễm trùng đường tiểu, chán ăn... bạn nên đi khám ngay. Ảnh: Shutterstock. Mời độc giả xem video: "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC