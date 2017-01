Kiểu cho con uống thuốc sai cách nghiêm trọng của mẹ Việt

Sau đây Kiến Thức sẽ tổng hợp một số kiểu cho con uống thuốc sai cách nghiêm trọng mà các mà các bà mẹ Việt hay mắc phải và cần dừng lại ngay lập tức. Ảnh: Mẹo nuôi con. Hòa thuốc với sữa hoặc nước hoa quả: Rất nhiều bà mẹ thường lấy thuốc hòa cùng với một số loại nước khác có vị ngọt cho trẻ uống. Đây là sai lầm khi chữa bệnh cho con đầu tiên mà rất nhiều người mắc phải. Cách làm này sẽ làm giảm công dụng của thuốc, thậm chí là biến chất thuốc gây nguy hiểm cho bé. Ảnh: Hulipha. Uống thuốc sai liều lượng: Các loại thuốc dạng siro lỏng thường được các mẹ lấy theo cảm hứng cho bé uống mà không tuân theo lượng chỉ định của bác sĩ. Thực tế dù là siro thảo dược thì cho con uống nhiều thuốc hơn so với lượng cần thiết sẽ không hề tốt cho bé. Ảnh: Phunutoday. Ép con uống thuốc bằng cách ấn lưỡi, bóp mũi, miệng, đổ thuốc…: Cách làm này có thể khiến trẻ bị sặc, dẫn tới nghẹt thở và nguy hiểm đến tính mạng. Ảnh: Yêu trẻ. Dụ trẻ uống thuốc ngọt như ăn kẹo: Trẻ nhỏ thường rất dễ bị ám ảnh bởi một tác động xấu nào đó vì thế nếu như mẹ thường xuyên dụ trẻ thuốc ngọt như kẹo thì sẽ khiến cho trẻ cảm thấy bị lừa, không tiếp tục tin trong những lần tiếp theo và lại càng khó cho uống hơn. Ảnh: Thu Cúc. Cho trẻ tự nuốt thuốc: Việc làm này rất nguy hiểm nếu áp dụng với những đứa trẻ dưới 3 tuổi. Việc bé tự nuốt cả viên thuốc to khó tránh khỏi nguy cơ bị mắc kẹt thuốc. Để an toàn cho con mẹ hãy nghiền thuốc ra thay vì để con tự nuốt chửng. Ảnh: Xã luận. Tự kê đơn thuốc cho bé: Sai lầm này rất phổ biến, nhiều mẹ Việt mắc phải. Khi con bị ho, sốt, cảm các mẹ thường hay cho bé đi khám lần đầu tiên để lấy thuốc còn những lần sau đó thì tự mua thuốc cho con uống mà không cần đến bác sĩ. Cách làm này dễ khiến bé nhờn thuốc, khiến bệnh khó điều trị hơn. Ảnh: Liên thông cao đẳng dược Hà Nội. Tự thay đổi liều lượng thuốc cho bé: Nhiều bà mẹ thường tự ý cắt bớt liều thuốc của con khi thấy con có tiến triển tốt tuy nhiên việc làm này dễ khiến bệnh tái phát do điều trị chưa triệt để, bé dễ nhờn thuốc rất nguy hiểm… Ảnh: Ngôi sao. Cho bé uống thuốc chồng chéo: Cách làm này có thể gây hại cho bé khiến bị bị ngộ độc học có phản ứng xấu nếu các loại thuốc đó không phù hợp với nhau. Ảnh: Thechart.

