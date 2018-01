Vừa chào đời, những em bé Hoàng gia Anh phải tuân thủ những quy tắc này

Một trong những quy tắc, luật lệ dành cho những em bé Hoàng gia Anh là không được đặt biệt danh. Do vậy, dù ở trước công chúng hay chỉ trong gia đình, các thành viên Hoàng gia Anh luôn được mọi người gọi theo đúng tên họ chính thức. Các em bé hoàng gia cũng tuân thủ quy tắc về trang phục. Theo đó, từ xưa đến nay, các bé trai của Hoàng gia Anh luôn luôn mặc quần soóc. "Hoàng tử bé” của nước Anh - George - luôn mặc quần soóc bất kể thời tiết như thế nào.Trẻ em Hoàng gia Anh không được mặc quần dài cho đến năm 8 tuổi. Trong bất kỳ tình huống nào, các thành viên Hoàng gia Anh luôn phải xem xét hành động của Nữ hoàng để cư xử cho đúng. Ví dụ trong bữa tiệc, khi Nữ hoàng dừng ăn, mọi người cũng sẽ kết thúc bữa tiệc tại đó. Ngay cả các em bé Hoàng gia Anh cũng phải tuân thủ quy tắc này. Là một thành viên Hoàng gia Anh, trẻ em học nhiều ngôn ngữ từ khi còn nhỏ. Việc thông thạo nhiều ngôn ngữ khi có chuyến thăm một quốc gia khác sẽ tạo nhiều thuận lợi cho các thành viên Hoàng gia Anh khi nói chuyện với giới chức trách và người dân địa phương. Để đảm bảo an toàn cho các em bé Hoàng gia Anh, một đội ngũ nhân viên bảo vệ an ninh sẽ luôn theo sát bảo vệ họ. Một chi tiết thú vị khác là các em bé Hoàng gia Anh sẽ đều có mặt tại các hôn lễ của các thành viên hoàng tộc. Theo đó, hai con của hoàng tử William là hoàng tử George và công chúa Charlotte sẽ góp mặt trong đám cưới của người chú - Hoàng tử Harry vào năm 2018 tới đây. Hai em bé hoàng gia này sẽ làm phù dâu, phù rể nhí trong hôn lễ thế kỷ trên. Video: Nữ hoàng Anh: "Hoàng tử bé đem lại hy vọng mới" (nguồn: VTC14).

