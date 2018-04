Vũ khí hóa học Sarin có sức sát thương khủng khiếp thế nào?

Chất độc thần kinh Sarin là một trong những vũ khí hóa học đáng sợ nhất trong lịch sử nhân loại. Vũ khí nguy hiểm này do nhà hóa học người Đức Gerhard Schrader cùng nhóm cộng sự chế tạo ra vào cuối thập niên 30 của thế kỷ 20. Gerhard Schrader cùng nhóm cộng sự cũng chính là những nạn nhân đầu tiên của chất độc Sarin khi tiếp xúc với nó nên bị mù lòa và thoái hóa cơ bắp. Sarin là loại hóa chất trong suốt, không màu, không mùi và không vị khi ở trạng thái tinh khiết. Do vậy, người dân không dễ dàng phát hiện ra sự tồn tại của nó. Sarin nặng hơn không khí và có thể tồn tại trong 6 tiếng. Chất độc Sarin thường được lưu trữ ở dạng lỏng. Tuy nhiên, trong phần lớn các cuộc tấn công, chất độc Sarin thường được phát tán ra môi trường thành dạng khí khiến nhiều người thương vong. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay chất độc Sarin có khả năng gây chết người mạnh gấp 26 lần so với xyanua. Nguyên do là vì chỉ một giọt Sarin nhỏ bằng kim châm cũng có thể khiến một người khỏe mạnh mất mạng dễ dàng. Khi nhiễm chất độc Sarin, nạn nhân thường có các triệu chứng như: đau đầu, buồn nôn, mờ mắt, chảy nước dãi, co giật, suy hô hấp và bất tỉnh. Nạn nhân may mắn sống sót sau khi nhiễm chất độc Sarin có nguy cơ bị tổn thương phổi, mắt hoặc suy giảm chức năng hệ thần kinh trung ương. Theo đó, nó sẽ ảnh hưởng tới phần đời còn lại của các nạn nhân. Chính vì mức độ nguy hiểm như trên nên chất độc Sarin được Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) liệt kê vào danh sách vũ khí hóa học thần kinh và bị cấm sử dụng hoàn toàn trong bất cứ hoàn cảnh nào. Mời quý độc giả xem video: LHQ xác nhận khí độc sarin đã được sử dụng ở Syria (nguồn: VTC14)

