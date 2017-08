Vịnh Hạ Long lọt top 15 điểm đến hấp dẫn nhất TG

Những làng chài trên vịnh Hạ Long, Việt Nam hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Đây là một trong số 15 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới mà du khách nên đến một lần trong đời. Thác Iguazu nằm ở biên giới giữa Argentina và Brazil là điểm đến nổi tiếng thế giới với cảnh quan ngoạn mục. Maldives nổi tiếng với bãi biển tuyệt đẹp, các rạn san hô đầy màu sắc cũng như các loài động vật biển phong phú. Rừng mưa nhiệt đới Amazon gây ấn tượng với khung cảnh thiên nhiên đẹp ngoạn mục. Là vịnh lớn thứ ba thế giới, Hardangerfjord ở Na Uy nổi tiếng với những kỳ quan thiên nhiên như thác nước Voringsfossen. Công viên quốc gia Jiuzhaigou ở Trung Quốc nổi tiếng với hồ nước trong vắt, bao quanh bởi cánh rừng xanh rậm rạp. Thành phố Antigua, Guatemala tuyệt đẹp làm say lòng du khách. Great Barrier là rạn san hô lớn nhất và đẹp nhất thế giới hiện nay. Vẻ đẹp choáng ngợp của núi Phú Sĩ. Cung đường The Narrows tuyệt đẹp ở Utah, Mỹ hấp dẫn những phượt thủ và nhiếp ảnh gia. Khi đến Bellanda Tower ở Nice, Pháp, du khách có cơ hội ngắm nhìn những cảnh sắc thiên nhiên hấp dẫn. Quần đảo Isle of Skye nổi tiếng của Scotland. Cinque Terre ở Italy hấp dẫn du khách bởi những ngôi nhà đầy màu sắc. Công viên quốc gia Lençóis Maranhenses ở Brazil khiến nhiều người kinh ngạc khi nhìn giống như một sa mạc. Tuy nhiên, thực chất điểm đến này là hàng trăm hồ nước tuyệt đẹp nằm giữa những đụn cát trắng tinh. Cenote (còn gọi là Hố thần tiên) nằm trên bán đảo Yucatan, phía Nam khu resort Cancun ở Mexico, là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất hành tinh.

