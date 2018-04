Việt Nam lọt top 20 quốc gia đẹp nhất trên thế giới

Việt Nam: Những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp của Việt Nam, bao gồm những cánh đồng ruộng bậc thang ở Sa Pa đã mang lại cho Việt Nam 1 vị trí trong top 20 quốc gia đẹp nhất trên thế giới của Rough Guides. Croatia: Các ngôi nhà nhỏ bằng đất nung với mái đỏ au tại các khu du lịch của Croatia như Dubrovnik và Split nằm sát bên bãi biển xanh thẳm Adriatic khiến cho đất nước xinh đẹp này cũng giành được sự tín nhiệm của du khách và được 1 phiếu bầu vào top 20. Ireland: Trên những ngọn đồi mờ sương và bờ biển đá, du khách như lạc vào những câu chuyện cổ tích. Đây chính là 1 trong những lý do đất nước nhỏ xinh này có mặt trong danh sách 20 điểm đến hàng đầu thế giới. Na Uy: Cho dù đó là những đỉnh núi băng, những thành phố nhộn nhịp đã đưa du khách đến Na Uy thì thiên nhiên và phong cảnh nơi này cũng không khiến các độc giả của Rough Guide thất vọng. Peru: Những thắng cảnh nổi bật và phong phú của Peru như ngọn núi cầu vồng, Đường mòn Inca, những cánh rừng mưa, những đỉnh núi phủ tuyết và sa mạc...đã khiến Peru trở thành một trong những điểm đến không thể thiếu của những du khách đam mê du lịch . Thụy Sĩ: Cảnh quan núi rừng của Thụy Sĩ mang lại cho du khách những trải nghiệm thú vị về thiên nhiên hùng vĩ. Ngọn núi và những cánh rừng thông phủ đầy tuyết trắng là một trong những nơi thu hút nhiều khách du lịch đến với đất nước này. Phần Lan: Đất nước Phần Lan xinh đẹp với những khu rừng bát ngát, môi trường trong lành và ngọn hải đăng giữa mặt biển xanh thẳm luôn được các du khách lựa chọn trong mỗi mùa du lịch. Ấn Độ: Với nền văn hóa đa dạng và cảnh quan tươi đẹp, Ấn Độ xứng đáng với vị trí thứ 13 trong danh sách 20 quốc gia đẹp nhất thế giới. Mexico: Đất nước Mexico với lịch sử lâu đời, nền văn hoá đầy mê hoặc và ẩm thực quyến rũ cũng góp mặt trong danh sách những điểm đến hàng đầu của Rough Guides. Slovenia: Quốc gia châu Âu nhỏ bé này có vô số các di tích lịch sử và văn hoá cũng như thiên nhiên tươi đẹp là điều thu hút du khách đến nơi đây. Hồ Bled, một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất của Slovenia là minh chứng cho điều này bởi cảnh quan vô cùng ngoạn mục của nó. Xứ Wales: Hồ chứa Llyn Dulyn ở Vườn Quốc gia Snowdonia, xứ Wales được miêu tả là "thiên anh hùng ca", bởi vẻ đẹp lung linh của nó. Đây là điểm nhấn khiến độc giả Rough Guides nhớ đến cái tên xứ Wales khi bình chọn. Mỹ: Theo các độc giả của Rough Guides, cảnh quan đa dạng của các tiểu bang khiến Mỹ trở thành quốc gia đứng thứ 9 trên thế giới. Hẻm núi Antelope Arizona là 1 trong những dấu ấn tuyệt vời này. Iceland: Với những ngọn núi lửa, những bãi biển cát đen và rất nhiều suối nước nóng tự nhiên, phong cảnh độc đáo và ấn tượng của Iceland đã khiến quốc gia này có mặt ở vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng. Anh quốc: Xứ sở sương mù xứng đáng với vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng của Rough Guides nhờ đường bờ biển tuyệt đẹp và các di tích lịch sử. Du khách có thể đi xe buýt dọc bờ biển Jurassic ở Dorset hoặc ghé thăm các bãi biển hóa thạch ở Cornwall hoặc Isle of Wight để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàn hảo của những nơi này. Indonesia: Indonesia đứng trong top 10 quốc gia đẹp nhất thế giới, với vô số hòn đảo, những dãy núi hùng vĩ và vẻ đẹp thanh bình ở những ruộng lúa tại Tegallang. Nam Phi: Với số lượng động vật hoang dã đa dạng, những vườn nho, những bãi biển lung lin hay các thành phố nhộn nhịp, phong cảnh đa dạng và ngoạn mục đã giúp Nam Phi giành vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng của Rough Guides. Ý: Đất nước hình chiếc ủng thu hút hàng ngàn du khách kéo tới quốc gia này mỗi năm bởi một nền văn hoá đặc sắc, lịch sử lâu đời và vẻ đẹp tự nhiên lãng mạn ở hầu hết các thị trấn nhỏ và các thành phố lớn. Vì thế không có gì đáng ngạc nhiên khi Ý lọt vào top điểm đến hàng đầu thế giới. New Zealand: Nơi có biển xanh, những ngọn núi hùng vĩ và sự đa dạng tuyệt vời của cảnh quan từ rất nhiều hòn đảo đã lọt vào Top 3 quốc gia đẹp nhất thế giới. Canada: Canada thật sự xứng đáng được các độc giả của Rough Guides ca ngợi là quốc gia đứng thứ 2 trên thế giới vì "thiên nhiên tươi đẹp và phong cảnh hùng vĩ". Bởi vẻ đẹp tự nhiên bao gồm thác nước Niagra nổi tiếng thế giới, và công viên quốc gia Banff National Park trong dãy núi Rocky. Scotland: Đứng vị trí hàng đầu và là quốc gia đẹp nhất thế giới, đó là Scotland với những ngọn đồi gồ ghề, các vùng cao nguyên và thác nước tuyệt đẹp ở Fintry.

Việt Nam: Những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp của Việt Nam, bao gồm những cánh đồng ruộng bậc thang ở Sa Pa đã mang lại cho Việt Nam 1 vị trí trong top 20 quốc gia đẹp nhất trên thế giới của Rough Guides. Croatia: Các ngôi nhà nhỏ bằng đất nung với mái đỏ au tại các khu du lịch của Croatia như Dubrovnik và Split nằm sát bên bãi biển xanh thẳm Adriatic khiến cho đất nước xinh đẹp này cũng giành được sự tín nhiệm của du khách và được 1 phiếu bầu vào top 20. Ireland: Trên những ngọn đồi mờ sương và bờ biển đá, du khách như lạc vào những câu chuyện cổ tích. Đây chính là 1 trong những lý do đất nước nhỏ xinh này có mặt trong danh sách 20 điểm đến hàng đầu thế giới. Na Uy: Cho dù đó là những đỉnh núi băng, những thành phố nhộn nhịp đã đưa du khách đến Na Uy thì thiên nhiên và phong cảnh nơi này cũng không khiến các độc giả của Rough Guide thất vọng. Peru: Những thắng cảnh nổi bật và phong phú của Peru như ngọn núi cầu vồng, Đường mòn Inca, những cánh rừng mưa, những đỉnh núi phủ tuyết và sa mạc...đã khiến Peru trở thành một trong những điểm đến không thể thiếu của những du khách đam mê du lịch . Thụy Sĩ: Cảnh quan núi rừng của Thụy Sĩ mang lại cho du khách những trải nghiệm thú vị về thiên nhiên hùng vĩ. Ngọn núi và những cánh rừng thông phủ đầy tuyết trắng là một trong những nơi thu hút nhiều khách du lịch đến với đất nước này. Phần Lan: Đất nước Phần Lan xinh đẹp với những khu rừng bát ngát, môi trường trong lành và ngọn hải đăng giữa mặt biển xanh thẳm luôn được các du khách lựa chọn trong mỗi mùa du lịch. Ấn Độ: Với nền văn hóa đa dạng và cảnh quan tươi đẹp, Ấn Độ xứng đáng với vị trí thứ 13 trong danh sách 20 quốc gia đẹp nhất thế giới. Mexico: Đất nước Mexico với lịch sử lâu đời, nền văn hoá đầy mê hoặc và ẩm thực quyến rũ cũng góp mặt trong danh sách những điểm đến hàng đầu của Rough Guides. Slovenia: Quốc gia châu Âu nhỏ bé này có vô số các di tích lịch sử và văn hoá cũng như thiên nhiên tươi đẹp là điều thu hút du khách đến nơi đây. Hồ Bled, một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất của Slovenia là minh chứng cho điều này bởi cảnh quan vô cùng ngoạn mục của nó. Xứ Wales: Hồ chứa Llyn Dulyn ở Vườn Quốc gia Snowdonia, xứ Wales được miêu tả là "thiên anh hùng ca", bởi vẻ đẹp lung linh của nó. Đây là điểm nhấn khiến độc giả Rough Guides nhớ đến cái tên xứ Wales khi bình chọn. Mỹ: Theo các độc giả của Rough Guides, cảnh quan đa dạng của các tiểu bang khiến Mỹ trở thành quốc gia đứng thứ 9 trên thế giới. Hẻm núi Antelope Arizona là 1 trong những dấu ấn tuyệt vời này. Iceland: Với những ngọn núi lửa, những bãi biển cát đen và rất nhiều suối nước nóng tự nhiên, phong cảnh độc đáo và ấn tượng của Iceland đã khiến quốc gia này có mặt ở vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng. Anh quốc: Xứ sở sương mù xứng đáng với vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng của Rough Guides nhờ đường bờ biển tuyệt đẹp và các di tích lịch sử. Du khách có thể đi xe buýt dọc bờ biển Jurassic ở Dorset hoặc ghé thăm các bãi biển hóa thạch ở Cornwall hoặc Isle of Wight để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàn hảo của những nơi này. Indonesia: Indonesia đứng trong top 10 quốc gia đẹp nhất thế giới, với vô số hòn đảo, những dãy núi hùng vĩ và vẻ đẹp thanh bình ở những ruộng lúa tại Tegallang. Nam Phi: Với số lượng động vật hoang dã đa dạng, những vườn nho, những bãi biển lung lin hay các thành phố nhộn nhịp, phong cảnh đa dạng và ngoạn mục đã giúp Nam Phi giành vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng của Rough Guides. Ý: Đất nước hình chiếc ủng thu hút hàng ngàn du khách kéo tới quốc gia này mỗi năm bởi một nền văn hoá đặc sắc, lịch sử lâu đời và vẻ đẹp tự nhiên lãng mạn ở hầu hết các thị trấn nhỏ và các thành phố lớn. Vì thế không có gì đáng ngạc nhiên khi Ý lọt vào top điểm đến hàng đầu thế giới. New Zealand: Nơi có biển xanh, những ngọn núi hùng vĩ và sự đa dạng tuyệt vời của cảnh quan từ rất nhiều hòn đảo đã lọt vào Top 3 quốc gia đẹp nhất thế giới. Canada: Canada thật sự xứng đáng được các độc giả của Rough Guides ca ngợi là quốc gia đứng thứ 2 trên thế giới vì "thiên nhiên tươi đẹp và phong cảnh hùng vĩ". Bởi vẻ đẹp tự nhiên bao gồm thác nước Niagra nổi tiếng thế giới, và công viên quốc gia Banff National Park trong dãy núi Rocky. Scotland: Đứng vị trí hàng đầu và là quốc gia đẹp nhất thế giới, đó là Scotland với những ngọn đồi gồ ghề, các vùng cao nguyên và thác nước tuyệt đẹp ở Fintry.