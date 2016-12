Việt Nam được báo Tây bình chọn thế nào trong năm 2016?

Trong năm 2016, Việt Nam được báo chí nước ngoài bình chọn và xếp hạng cao. Trong đó, Việt Nam được xếp vào danh sách 10 điểm đến thân thiện với môi trường nhất thế giới. Việt Nam được đánh giá là quốc gia có bề dày lịch sử và nổi tiếng với nền ẩm thực phong phú. Theo trang web InterNations vừa công bố kết quả cho thấy Việt Nam xếp thứ 11 trong danh sách 64 điểm đến hàng đầu của người sống và làm việc ở nước ngoài. Tờ Telegraph của Anh bầu chọn tuyến Hà Nội - Đà Nẵng của Việt Nam là một trong số 10 tuyến du lịch bằng tàu hỏa ấn tượng nhất thế giới. Theo bảng xếp hạng các quốc gia hạnh phúc bền vững nhất thế giới có tên là Happy Planet Index (chỉ số Hành tinh Hạnh phúc), Việt Nam lọt top 5. Việt Nam đã vượt cả hai nước lớn là Anh và Mỹ trong bảng xếp hạng các quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới. Theo USNews, Việt Nam xếp ở vị trí thứ 32 trong danh sách 60 quốc gia tốt nhất thế giới. Căn cứ vào các tiêu chí, Việt Nam đứng thứ 11 ở tiêu chí Nguồn lực phát triển, đứng thứ 21 với tiêu chí Mức độ cởi mở với kinh doanh. Theo bình chọn của trang Condé Nast Traveler, Việt Nam là một trong top 20 quốc gia được yêu thích nhất dựa trên những đánh giá về ẩm thực, danh lam thắng cảnh và chi phí hợp lý cho du lịch. New York Times bình chọn Việt Nam lọt top 10 điểm đến hấp dẫn cho tuổi 20 với giá cả phải chăng, sôi động và thân thiện... Theo khảo sát của ngân hàng UOB (Singapore), Việt Nam lọt vào Top 3 điểm đầu tư sáng giá tại châu Á. Lý do khiến nhiều nhà đầu tư tìm đến Việt Nam được UOB đưa ra đó là: chính trị ổn định, điều kiện kinh tế thuận lợi nhờ lạm phát thấp, chính sách tiền tệ nới lỏng, lực lượng lao động trẻ, năng động... Theo xếp hạng trong Chỉ số phát triển bán lẻ toàn cầu (GRDI) do Tập đoàn Tư vấn Thị trường AT Kearney (Mỹ) công bố hàng năm, Việt Nam nằm trong top 30 thị trường bán lẻ mới nổi hấp dẫn nhất thế giới cho đầu tư nước ngoài từ năm 2008 đến nay. Theo lolwot, Việt Nam lọt top 10 đất nước có chi phí rẻ nhất để đi du lịch trong năm 2016. Khi đến Việt Nam, du khách có thể tìm phòng khách sạn giá rẻ với 10 USD/đêm.

