Vì sao xe tải là vũ khí đáng sợ của khủng bố?

Vào tối 14/7/2016, một xe tải điên cuồng lao vào đám đông đang xem pháo hoa chào mừng ngày Quốc khánh Pháp trên đại lộ "La Promenade des Anglais” ở thành phố Nice, miền Nam nước Pháp. Nghi phạm đã cố tình lái xe ngoằn ngoèo theo hình chữ Z để cán được càng nhiều người càng tốt, sau đó đối tượng bắt đầu nổ súng, giết chết nhiều người khác. Hậu quả là với vũ khí tấn công đáng sợ là xe tải mà phần tử khủng bố sử dụng, hơn 80 người thiệt mạng và 400 người khác bị thương.



Hiện trường vụ tấn công khủng bố bằng xe tải ở Đức, ít nhất 12 người chết. Ảnh: Reuters.

Đây là một trong số những vụ tấn công khủng bố đáng sợ bằng xe tải. Lịch sử ghi nhận nhiều tên khủng bố đã sử dụng ô tô, xe tải như một vũ khí gây thương vong lớn.

Mới đây nhất, nghi phạm đã lái xe tải lao vào một khu chợ Giáng sinh đông đúc tại thủ đô Berlin, Đức vào tối ngày 19/12, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và gần 50 người khác bị thương. Sau khi xảy ra vụ tấn công kinh hoàng này, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Một nhánh của Tổ chức khủng bố Al Qaeda tại Yemen cũng từng kêu gọi các chiến binh khủng bố sử dụng xe tải như một vũ khí để tấn công khủng bố . Al Qaeda từng nói về việc dùng xe tải để thực hiện vụ tấn công khủng bố giống như "một chiếc máy cắt cỏ" để tiêu diệt kẻ thù. Tổ chức IS cũng khuyến khích các phần tử cực đoan thực hiện kiểu tấn công bằng xe tải nguy hiểm trên.

Theo báo cáo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, những kẻ khủng bố thường sử dụng ô tô, xe tải như một vũ khí và nhắm vào những địa điểm tập trung đông người như các sự kiện thể thao, khu giải trí hoặc trung tâm mua sắm nhằm gây ra thương vong lớn. Đồng thời, những vụ khủng bố như thế này reo rắc nỗi sợ hãi, ám ảnh lớn đối với người dân.

Một trong những lý do mà những tên khủng bố chọn xe làm công cụ gây án là vì chúng gặp nhiều hạn chế và đòi hỏi phải có kinh nghiệm sử dụng các vật liệu nổ hay những vũ khí khác. Do vậy, các nhóm khủng bố chọn xe vì chúng dễ sử dụng cũng như lý do chúng không thể sử dụng những vũ khí có khả năng gây sát thương lớn hơn.

Video: Người Việt ‘may mắn thoát chết’ trong vụ khủng bố Nice (nguồn: VTC10):