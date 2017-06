Vì sao loài người chưa tìm thấy người ngoài hành tinh?

Theo Livescience, một trong những lý do khiến nhân loại chưa tìm ra bằng chứng về sự tồn tại của người ngoài hành tinh được đưa ra là vì thực ra không có bất kỳ sự sống ngoài Trái đất nào để tìm kiếm. Tuy nằm trong một thiên hà có tới hàng trăm tỷ ngôi sao và khoảng 40 tỉ hành tinh có kích cỡ bằng Trái đất nằm ở khu vực có thể có sự sống nhưng chúng ta vẫn có thể cô đơn. Ngoài con người, không có sự sống có trí thông minh. Sự sống có thể tồn tại nhưng nó chỉ ở dạng các vi khuẩn cực nhỏ hoặc các động vật “yên tĩnh” khác trong vũ trụ. Các loài thông minh thiếu công nghệ tiên tiến. Hiện nay, các nhà thiên văn sử dụng kính thiên văn radio để nghiên cứu về bầu trời đêm. Do vậy, nếu người ngoài hành tinh không phát đi bất cứ tín hiệu nào thì con người chẳng bao giờ biết họ tồn tại. Sự sống có trí thông minh tự hủy hoại mình. Nguyên do có thể là vì vũ khí hủy diệt hàng loạt, ô nhiễm môi trường, bệnh dịch do virus gây ra, do bản chất tự hủy hoại, chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn… nên sự sống ngoài Trái đất hiện không thể phát hiện. Vũ trụ là nơi chết chóc. Nếu tính theo thời gian của vũ trụ là hàng tỉ năm, sự sống chỉ là thoáng qua. Chỉ cần một thiên thạch, một ngôi sao băng, vụ nổ tia gamma hay lửa mặt trời cũng khiến cho một hành tinh có sự sống trở thành hành tinh chết chóc. Vũ trụ quá to lớn. Chỉ riêng dải Ngân hà đã có chiều rộng 100.000 năm ánh sáng. Vì vậy, việc tiếp nhận những tín hiệu tập trung của người ngoài hành tinh vốn được tính bằng tốc độ ánh sáng, đơn giản là chưa đi tới chúng ta. Chúng ta chưa tìm kiếm đủ thời gian. 80 năm là khoảng thời gian mà các kính thiên văn radio cho phép chúng ta phát hiện các tín hiệu lạ. Trong khi đó chúng ta mới tích cực tìm kiếm người ngoài hành tinh trong vòng 60 năm qua. Nhân loại tìm kiếm người ngoài tinh chưa đúng chỗ. Do vũ trụ quá rộng lớn nên có nhiều khu vực để lắng nghe tín hiệu của người ngoài hành tinh. Nếu chúng ta không nghe đúng hướng mà tín hiệu phát ra thì sẽ chẳng bao giờ nghe thấy nó được. Công nghệ của người ngoài hành tinh có thể quá tiên tiến. Công nghệ radio khá phổ biến ở Trái đất nhưng ở thế giới xa xôi, xã hội của người ngoài hành tinh đã đạt tới trình độ truyền thông cao hơn mà con người chưa thể giải mã được. Người ngoài hành tinh có thể đã ở trên Trái đất nhưng chúng ta không hề nhận ra điều đó.

